НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Путіну доповіли про падіння врожаю у Ростовській області вдвічі: фермерам нічим повертати кредити

 

Врожай у Ростовській області цього року виявився вдвічі меншим, ніж торік. Через це місцеві фермери не можуть повернути кредити та сплачувати лізингові платежі за агротехніку.

Про це тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Ростовської області Юрій Слюсарь доповів російському диктатору Володимиру Путіну, повідомляється на сайті Кремля.

Він нагадав, що у 2021-2023 роках врожаї у регіоні зростали і сягали 16 мільйонів тонн.

"Торік було падіння на 20%, і цього року - 30%... Наразі вже обмолот фактично завершено. Цього року це падіння практично вдвічі. І звичайно, це великі збитки та втрати", - розповів Слюсарь.

Він пояснив падіння врожаю "поєднанням несприятливих кліматичних факторів" і попросив у Путіна допомоги для порятунку місцевих фермерів.

"Те, що турбує зараз фермерів, - це продовження пільгових кредитів, перенесення їх із 2025 на 2026 рік. Бо цього року просто віддавати буде нема з чого: дуже низька врожайність. Те саме стосується лізингових платежів по лінії "Росагролізингу", - констатував губернатор.

Він нагадав, що під час пандемії коронавірусу у РФ діяв мораторій на банкрутство малих і середніх фермерських господарств і попросив Путіна відновити на його дію, на що правитель Росії погодився, повідомляє Кремль.

Як повідомлялося, Росія планує збільшити збір та експорт зерна завдяки окупованим українським територіям, повідомляло агентство Reuters.

Зокрема, урожай пшениці на окупованій Луганщині може збільшитися удвічі цього року - до 1 млн тонн, частину російські окупанти планують експортувати за кордон.

Минулого сезону окуповані українські землі забезпечили понад 3% всього врожаю РФ. Без цих обсягів, визнавали у Мінсільгоспі РФ, загальний врожай зерна у Росії був би значно гіршим.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3557
  0,0968
 0,23
EUR
 1
 48,3241
  0,1502
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0420  0,04 0,09 41,5904  0,02 0,04
EUR 47,9536  0,02 0,04 48,5912  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 15:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,03 0,07 41,3100  0,03 0,07
EUR 48,1800  0,07 0,15 48,2200  0,06 0,13

