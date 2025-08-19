Фінансові новини
- |
- 19.08.25
- |
- 17:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Путіну доповіли про падіння врожаю у Ростовській області вдвічі: фермерам нічим повертати кредити
10:49 19.08.2025 |
Врожай у Ростовській області цього року виявився вдвічі меншим, ніж торік. Через це місцеві фермери не можуть повернути кредити та сплачувати лізингові платежі за агротехніку.
Про це тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Ростовської області Юрій Слюсарь доповів російському диктатору Володимиру Путіну, повідомляється на сайті Кремля.
Він нагадав, що у 2021-2023 роках врожаї у регіоні зростали і сягали 16 мільйонів тонн.
"Торік було падіння на 20%, і цього року - 30%... Наразі вже обмолот фактично завершено. Цього року це падіння практично вдвічі. І звичайно, це великі збитки та втрати", - розповів Слюсарь.
Він пояснив падіння врожаю "поєднанням несприятливих кліматичних факторів" і попросив у Путіна допомоги для порятунку місцевих фермерів.
"Те, що турбує зараз фермерів, - це продовження пільгових кредитів, перенесення їх із 2025 на 2026 рік. Бо цього року просто віддавати буде нема з чого: дуже низька врожайність. Те саме стосується лізингових платежів по лінії "Росагролізингу", - констатував губернатор.
Він нагадав, що під час пандемії коронавірусу у РФ діяв мораторій на банкрутство малих і середніх фермерських господарств і попросив Путіна відновити на його дію, на що правитель Росії погодився, повідомляє Кремль.
Як повідомлялося, Росія планує збільшити збір та експорт зерна завдяки окупованим українським територіям, повідомляло агентство Reuters.
Зокрема, урожай пшениці на окупованій Луганщині може збільшитися удвічі цього року - до 1 млн тонн, частину російські окупанти планують експортувати за кордон.
Минулого сезону окуповані українські землі забезпечили понад 3% всього врожаю РФ. Без цих обсягів, визнавали у Мінсільгоспі РФ, загальний врожай зерна у Росії був би значно гіршим.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Волгограді знову горить НПЗ: росіяни скаржаться на вибухи
|Зеленський розкрив деталі запиту до США та Європи щодо гарантій безпеки
|Зеленський заявив, що питання територій буде обговорювати з Путіним
|У Кремлі кажуть про можливість «підвищити рівень делегацій» – на тлі заяв Трампа про організацію зустрічі Путіна й Зеленського
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Велика Британія протестувала підводний дрон, яким керували з іншого кінця світу
|Наслідки ударів українських дронів по НПЗ: Ціни на бензин у Росії б’ють рекорди щодня
|Удар по нафтопроводу «Дружба» не впливає на енергетичну безпеку Європи - Єврокомісія
|Китай прагне мирного «возз'єднання» з Тайванем, але сам визначатиме спосіб вирішення питання - МЗС
|Трамп виключив розміщення американських військ в Україні та повернення Криму
|Швейцарія готова прийняти саміт Україна-РФ, обіцяє Путіну імунітет попри ордер МКС
Бізнес
|Дональд Трамп анонсував нові мита на імпорт мікрочипів — до 300%
|Volkswagen впровадила щомісячну підписку за повну потужність електродвигуна
|Українські аграрії вже зібрали майже 25 мільйонів тонн зерна
|Вчені викориcтовують «блек метал» щоб покращити сонячну енергетику у 15 разів
|The New Yorker підрахував прибуток сім'ї Дональда Трампа від кріптопроєктів під час його другого президентства
|Google розширює систему перевірки віку на основі ШІ для пошукової платформи
|Китайський DeepSeek не зміг навчити свою нову ШІ-модель на чипах Huawei