США запровадили санкції проти російського платіжного агента А7 і криптобіржі Grinex

США внесли до SDN List компанію А7, створену за участю російського банку ПСБ і яка спеціалізується на розрахунках для ЗЕД, повідомив у четвер OFAC (Office of Foreign Assets Control, підрозділ Мінфіну США, відповідальний за правозастосування в області санкцій).

Санкції також були введені щодо ТОВ "А7 агент" і ТОВ "А71", криптовалютної біржі Grinex, двох платформ - Exved і INDEFI Smartbank, компанії Garantex Europe (естонська юридична особа криптобіржі Garantex), а також компанії Old Vector (Бішкек).

За даними Мінфіну США, криптобіржа Grinex була створена співробітниками російської біржі Garantex (входить до SDN List з 2022 року). Вона використовувала схему за участю Old Vector, А7 і пов'язаних з нею компаній для ухилення від санкцій. До санкційного списку також був внесений співзасновник Garantex Сергій Менделєєв, який також контролює Exved і INDEFI Smartbank.

Раніше міністерство юстиції США повідомляло, що 6 березня правоохоронні органи країни разом з Німеччиною і Фінляндією зруйнували онлайн-інфраструктуру Garantex, оскільки вона підозрюється в порушенні санкцій і відмиванні злочинних доходів.

Частка ПСБ в А7 становить 49%. Раніше повідомлялося, що партнером ПСБ в цьому проекті виступає бізнесмен Ілан Шор (він є гендиректором операційної "дочки" А7 - компанії "А7 Агент"). У липні компанія збільшила статутний капітал з 10 млн рублів до 12,7 млрд рублів.

А7 була створена восени минулого року. Компанія пропонує послуги російським експортерам та імпортерам з проведення розрахунків із закордонними партнерами. У травні А7 була включена до санкційного списку Великої Британії, а в липні підпала під санкції Євросоюзу.