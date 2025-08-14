Ціни виробників у США в липні підскочили на 0,9% м/м, максимально за три роки

Ціни виробників у США (індекс PPI) у липні зросли на 0,9% у щомісячному вираженні, йдеться в повідомленні міністерства праці країни.

Зростання показника стало рекордним з червня 2022 року і сильно перевищило прогноз аналітиків, які в середньому очікували підвищення на 0,2%, за даними Trading Economics.

Щодо липня минулого року індекс PPI підскочив на 3,3%, максимально з лютого. Прогноз передбачав підвищення на 2,5%.

У червні, згідно з переглянутими даними, ціни виробників не змінилися в щомісячному вираженні та зросли на 2,4% у річному.

Вартість послуг у липні збільшилася на 1,1% до попереднього місяця, а ціни на товари зросли на 0,7%.

Індекс Core PPI, що не враховує вартість продуктів харчування та енергоносіїв, у липні зріс на 0,9% до червня і підвищився на 3,7% за рік. Експерти очікували підвищення на 0,2% і 2,9% відповідно. Помісячне зростання показника стало рекордним з березня 2022 року, річне - з березня 2025 року.