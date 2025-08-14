Фінансові новини
- |
- 14.08.25
- |
- 18:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни виробників у США в липні підскочили на 0,9% м/м, максимально за три роки
16:06 14.08.2025 |
Ціни виробників у США (індекс PPI) у липні зросли на 0,9% у щомісячному вираженні, йдеться в повідомленні міністерства праці країни.
Зростання показника стало рекордним з червня 2022 року і сильно перевищило прогноз аналітиків, які в середньому очікували підвищення на 0,2%, за даними Trading Economics.
Щодо липня минулого року індекс PPI підскочив на 3,3%, максимально з лютого. Прогноз передбачав підвищення на 2,5%.
У червні, згідно з переглянутими даними, ціни виробників не змінилися в щомісячному вираженні та зросли на 2,4% у річному.
Вартість послуг у липні збільшилася на 1,1% до попереднього місяця, а ціни на товари зросли на 0,7%.
Індекс Core PPI, що не враховує вартість продуктів харчування та енергоносіїв, у липні зріс на 0,9% до червня і підвищився на 3,7% за рік. Експерти очікували підвищення на 0,2% і 2,9% відповідно. Помісячне зростання показника стало рекордним з березня 2022 року, річне - з березня 2025 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Коаліція охочих»: РФ не має вето на шлях України до НАТО
|Німеччина надає $500 млн на ініціативу НАТО з постачання американської зброї Україні
|Трамп вважає, що НАТО не повинно входити до гарантій безпеки для України, але США та союзники мають бути їх частиною - Макрон
|Мерц назвав 5 пунктів, які європейські лідери проговорили з Трампом перед зустріччю на Алясці
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|ING та JP Morgan підтримають банк, який фінансуватиме оборонну промисловість країн НАТО
|Трамп вірить, що Путін їде на Аляску, щоб «укласти угоду»
|Санкції працюють: Індійська компанія «Роснєфті» звернувся за порятунком до влади
|ЗМІ: Туреччина надаватиме Сирії озброєння та забезпечить військову підготовку
|У ЄС заперечили можливе ослаблення санкцій проти РФ: 19-й пакет можуть ухвалити у вересні
|Ціни виробників у США в липні підскочили на 0,9% м/м, максимально за три роки
Бізнес
|Чому молодь у Китаї платить, щоб «ходити на роботу» у несправжні офіси
|Найбільший постачальник екранів для Apple, китайська BOE, визнана винною у крадіжці технологій Samsung, її продукцію заборонять в США
|Tesla в кризі: кадрові втрати, закриття AI-проектів і зростання конкуренції
|10 000 мАг для смартфона вже не фантастика: Honor виводить автономність своїх гаджетів на новий рівень
|В армії США тестують лазерну систему супутникового зв’язку Starshield від SpaceX
|В клавіатуру Gboard додали функцію перегляду паролів та платіжних даних
|У США можуть запустити надзвукові комерційні польоти у 2027 році