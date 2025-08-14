Фінансові новини
Швейцарський виробник літаків зупинив постачання бізнес-джетів до США через тарифи
10:41 14.08.2025 |
Швейцарський виробник літаків Pilatus заявив, що тимчасово припинив поставки своїх бізнес-джетів PC-12 і PC-24 до США, заявивши, що нові високі американські тарифи ставлять компанію у "значну конкурентну невигідну позицію".
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
США є ключовим ринком для Pilatus, на який припадає близько 40% річного виробництва літаків PC-12 і PC-24, заявили в компанії, що базується в місті Станс, центральна Швейцарія.
"Новий митний тариф, запроваджений владою США, є значним конкурентним недоліком для Pilatus", - заявила приватна компанія.
"У короткостроковій перспективі тариф призведе до тимчасової зупинки поставок і, таким чином, до тимчасового переривання бізнесу в США", - додали в компанії.
Швейцарія була шокована в четвер після того, як президент США Дональд Трамп запровадив руйнівні імпортні тарифи в розмірі 39% на швейцарські товари.
Посадовці продовжують дискусії щодо зниження торговельних бар'єрів, заявив Берн у п'ятницю.
У Pilatus заявили, що "величезні додаткові витрати і пов'язані з цим конкурентні переваги" порівняно з американськими та європейськими конкурентами також викликають зростаючу невизначеність серед його клієнтів.
Компанія заявила, що розгляне можливість продажу літаків PC-12 і PC-24 на інших ринках, а також прискорює свої зусилля з розширення місцевого виробництва, в тому числі запланованого складального заводу в Сарасоті, штат Флорида.
Компанія заявила, що робить все можливе, щоб забезпечити робочі місця для своїх 3 000 співробітників, і розгляне можливість переведення на скорочений робочий день або скорочення штату через природний відтік кадрів.
Нагадаємо, швейцарські політики з різних партій прагнуть скасувати замовлення на понад три десятки винищувачів F-35A у американського оборонного конгломерату Lockheed Martin Corp після того, як президент США Дональд Трамп ввів мита на товари з цієї країни.
