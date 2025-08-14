Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Швейцарський виробник літаків зупинив постачання бізнес-джетів до США через тарифи

 

Швейцарський виробник літаків Pilatus заявив, що тимчасово припинив поставки своїх бізнес-джетів PC-12 і PC-24 до США, заявивши, що нові високі американські тарифи ставлять компанію у "значну конкурентну невигідну позицію".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

США є ключовим ринком для Pilatus, на який припадає близько 40% річного виробництва літаків PC-12 і PC-24, заявили в компанії, що базується в місті Станс, центральна Швейцарія.

"Новий митний тариф, запроваджений владою США, є значним конкурентним недоліком для Pilatus", - заявила приватна компанія.

"У короткостроковій перспективі тариф призведе до тимчасової зупинки поставок і, таким чином, до тимчасового переривання бізнесу в США", - додали в компанії.

Швейцарія була шокована в четвер після того, як президент США Дональд Трамп запровадив руйнівні імпортні тарифи в розмірі 39% на швейцарські товари.

Посадовці продовжують дискусії щодо зниження торговельних бар'єрів, заявив Берн у п'ятницю.

У Pilatus заявили, що "величезні додаткові витрати і пов'язані з цим конкурентні переваги" порівняно з американськими та європейськими конкурентами також викликають зростаючу невизначеність серед його клієнтів.

Компанія заявила, що розгляне можливість продажу літаків PC-12 і PC-24 на інших ринках, а також прискорює свої зусилля з розширення місцевого виробництва, в тому числі запланованого складального заводу в Сарасоті, штат Флорида.

Компанія заявила, що робить все можливе, щоб забезпечити робочі місця для своїх 3 000 співробітників, і розгляне можливість переведення на скорочений робочий день або скорочення штату через природний відтік кадрів.

Нагадаємо, швейцарські політики з різних партій прагнуть скасувати замовлення на понад три десятки винищувачів F-35A у американського оборонного конгломерату Lockheed Martin Corp після того, як президент США Дональд Трамп ввів мита на товари з цієї країни.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5149
  0,0881
 0,21
EUR
 1
 48,6472
  0,5714
 1,19

Курс обміну валют на сьогодні, 09:56
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1293  0,01 0,03 41,6567  0,02 0,04
EUR 48,1290  0,11 0,24 48,8097  0,12 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4900  0,02 0,05 41,5150  0,02 0,06
EUR 48,4600  0,13 0,27 48,4900  0,13 0,27

Бізнес