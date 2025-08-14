Фінансові новини
США тимчасово зняли санкції з російських транзакцій, призначених для організації зустрічі Трампа й Путіна
09:25 14.08.2025 |
Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США видало генеральну ліцензію "Дозвіл на здійснення операцій, пов'язаних із зустрічами між урядом Сполучених Штатів Америки та урядом Російської Федерації на Алясці".
Ліцензія тимчасово дозволяє деякі заборонені санкціями проти Росії операції, якщо вони стосуються зустрічі Путіна й Трампа на Алясці 15 серпня. Однак мова лише про прямо вказані в документі операції. На все інше, в тому числі із замороженими російськимми активами, ліцензвя дозволу не дає. Термін дії - до 20 серпня 2025 року.
У РУБРИЦІ
|США тимчасово зняли санкції з російських транзакцій, призначених для організації зустрічі Трампа й Путіна
|Прибічники Вучича спровокували насильство на протестах у Сербії, десятки поранених
|Україна отримала мільйон боєприпасів у межах чеської ініціативи, - Фіала
|Politico: Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але поза НАТО
|CNN: Трамп сказав європейцям, що не говоритиме з Путіним про українську територію
|Венс запевнив, що Трамп не нав'язуватиме Україні мирну угоду з РФ, - NBC News
Бізнес
|Фінська Kempower першою почала виготовляти зарядні станції з антивандальною технологією CableGuard
|Дональд Трамп змінив думку щодо гендиректора Intel
|Легендарна вода Perrier - не природна? Скандал, що сколихнув Францію
|Mercedes розкритикував заборону ЄС використовувати двигуни внутрішнього згоряння
|У Китаї відкрили Robot Mall — перший в країні торговий центр для роботів
|Tesla отримала ліцензію на послуги з роботаксі у штаті Техас
|Позов до Microsoft через припинення підтримки Windows 10: зловживання монополією та нехтування безпекою