Швейцарія буде змушена витратити до $1,6 млрд додатково на F-35 через мита США
17:45 13.08.2025 |
Швейцарія зіштовхнеться з додатковими витратами розміром у 1,3 млрд швейцарських франків (близько $1,6 млрд) на придбання винищувачів F-35A американського виробництва після того, як не вдалося укласти угоду з фіксованою ціною.
Про це повідомив уряд країни у середу, 13 серпня, пише "Європейська правда".
Це стало черговим ударом для уряду після того, як США наклали на країну несподівано високі мита - 39%.
За даними уряду, переговори між швейцарськими та американськими урядовцями, зокрема міністром оборони Мартіном Пфістером та його американським колегою Пітом Гегсетом, не змогли переконати США розглянути можливість фіксованої ціни. За словами уряду, перевитрати складуть від 650 млн до 1,3 млрд швейцарських франків.
"Переговори чітко показали, що США не готові відступити від своєї позиції", - йдеться в заяві уряду.
Внаслідок цього, уряд країни змушений погодитися на ціну за партію продукції, яка відповідає вартості, узгодженій між урядом США та виробником, йдеться в повідомленні.
Водночас у заяві наголосили, що несприятливий результат не змусить уряд негайно скасувати замовлення, натомість Федеральне міністерство оборони до кінця листопада детально розгляне різні варіанти, зокрема: чи поточні вимоги до протиповітряної оборони все ще відповідають принципам, на яких базувалася оцінка F-35A.
Раніше писали, що швейцарські політики з різних партій прагнули скасувати замовлення на понад три десятки винищувачів F-35A у після того, як Трамп ввів мита на товари з цієї країни, про яке країни остаточно домовилися у 2022 році.
Наприкінці липня 2025 року Трамп підвищив мита на швейцарський імпорт до 39% - найбільший показник для всіх європейських країн.
Його причиною став торговельний профіцит Швейцарії з США у розмірі $38,5 млрд, повʼязаний з доволі специфічними товарами - золотом, фармацевтичною продукцією, годинниками та медичним приладдям.
Оголошення адміністрації Трампа застало керівництво Швейцарії зненацька. Президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер не змогла досягти прогресу на термінових переговорах у Вашингтоні, які стали останньою спробою знизити 39-відсотковий тариф.
7 серпня більшість оновлених тарифів на імпорт, запроваджених Трампом, набули чинності.
