НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Венс перепросив за великі черги в «Діснейленді», який перекрили спеціально для його сім'ї: Ми чудово провели час

 

Парк розваг «Діснейленд» у Каліфорнії частково перекривали, коли там із сім'єю відпочивав віцепрезидент США Джей Ді Венс. Це спричинило великі черги, за які посадовець перепросив, хоч казав, що його рідні «чудово провели час».

Про це пише Independent, який цитує слова Венса в епізоді подкасту Кеті Міллер.

«У нас був острів у повному розпорядженні, що було дуже круто. Я ніколи не був у "Діснейленді". Мені здалося, що це чудово», - сказав віцепрезидент.

Водночас він перепросив у тих, хто був змушений стояти у великих чергах через заходи для його безпеки.

«Вибачте всі, хто був у "Діснейленді", за довші черги, але ми дуже добре провели час», - додав Венс.

Як зауважує Indpendent, під час візиту сім'ї Венса до парку розваг сотні людей протестували проти його присутності там, адже в цей час по всьому району Лос-Анджелеса чиновники з питань імміграції адміністрації паралельно проводили депортаційні рейди.

Крім того, нещодавно стало відомо, що команда віцепрезидента США просила корпус інженерів армії США змінити випуск води з озера в Огайо, щоб підняти рівень води в річці Літл Маямі, на якій посадовець прогулювався човном під час відпустки.

Корпус інженерів пояснював, що це було викликано потребою «підтримки безпечної навігації» для персоналу Секретної служби, що охороняли Венса. Однак неназване джерело Guardian казали, що запит на зміну випуску води з озера в річку зробили не лише для цього, а й щоб створити «ідеальні умови для каякінгу».
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: США
 

