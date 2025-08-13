Фінансові новини
Венс перепросив за великі черги в «Діснейленді», який перекрили спеціально для його сім'ї: Ми чудово провели час
16:55 13.08.2025 |
Парк розваг «Діснейленд» у Каліфорнії частково перекривали, коли там із сім'єю відпочивав віцепрезидент США Джей Ді Венс. Це спричинило великі черги, за які посадовець перепросив, хоч казав, що його рідні «чудово провели час».
Про це пише Independent, який цитує слова Венса в епізоді подкасту Кеті Міллер.
«У нас був острів у повному розпорядженні, що було дуже круто. Я ніколи не був у "Діснейленді". Мені здалося, що це чудово», - сказав віцепрезидент.
Водночас він перепросив у тих, хто був змушений стояти у великих чергах через заходи для його безпеки.
«Вибачте всі, хто був у "Діснейленді", за довші черги, але ми дуже добре провели час», - додав Венс.
Як зауважує Indpendent, під час візиту сім'ї Венса до парку розваг сотні людей протестували проти його присутності там, адже в цей час по всьому району Лос-Анджелеса чиновники з питань імміграції адміністрації паралельно проводили депортаційні рейди.
Крім того, нещодавно стало відомо, що команда віцепрезидента США просила корпус інженерів армії США змінити випуск води з озера в Огайо, щоб підняти рівень води в річці Літл Маямі, на якій посадовець прогулювався човном під час відпустки.
Корпус інженерів пояснював, що це було викликано потребою «підтримки безпечної навігації» для персоналу Секретної служби, що охороняли Венса. Однак неназване джерело Guardian казали, що запит на зміну випуску води з озера в річку зробили не лише для цього, а й щоб створити «ідеальні умови для каякінгу».
ТОП-НОВИНИ
|WSJ: Необхідно посилити економічний тиск на Росію та надати Україні всі необхідні ресурси для оборони
|Зеленський спростував інформацію The Telegraph про нібито готовність до обміну територій
|Україна зможе щомісячно купувати зброю на суму $1-1,5 млрд завдяки програмі PURL – Зеленський
|СБУ вдруге за тиждень вдарила по терміналу зберігання «Шахедів» у Татарстані
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Мерц назвав 5 пунктів, які європейські лідери проговорили з Трампом перед зустріччю на Алясці
|Швейцарія буде змушена витратити до $1,6 млрд додатково на F-35 через мита США
|Суд у Греції дозволив видати олігарха-втікача Плахотнюка Молдові
|Україна і Туреччина «оживляють» робочу групу в галузі енергетики - останнє засідання було у 2021 році
|Банки В'єтнаму почали посилено перевіряти платежі з Росії, щоб уникнути обходу санкцій
|Ізраїль посилив наступ у Секторі Гази. ХАМАС заявив про атаки на столицю анклаву
Бізнес
|Фінська Kempower першою почала виготовляти зарядні станції з антивандальною технологією CableGuard
|Дональд Трамп змінив думку щодо гендиректора Intel
|Легендарна вода Perrier - не природна? Скандал, що сколихнув Францію
|Mercedes розкритикував заборону ЄС використовувати двигуни внутрішнього згоряння
|У Китаї відкрили Robot Mall — перший в країні торговий центр для роботів
|Tesla отримала ліцензію на послуги з роботаксі у штаті Техас
|Позов до Microsoft через припинення підтримки Windows 10: зловживання монополією та нехтування безпекою