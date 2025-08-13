Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Південній Кореї заарештували дружину експрезидента Юна

 

Колишню першу леді Південної Кореї Кім Кон Хі, яку звинувачують у хабарництві, шахрайстві з акціями та інших злочинах, заарештували через побоювання, що вона знищить докази та втрутиться у розслідування.

Про це повідомляє DW, передає Укрінформ.

Звинувачення проти дружини імпічментованого президента Юн Сок Йоля, який зараз перебуває під вартою, включають шахрайство з акціями, хабарництво та торгівлю впливом, що карається роками позбавлення волі.

За словами спеціального прокурора, який очолює розслідування, 52-річна жінка заперечує звинувачення проти неї.

Минулого тижня Кім пройшла багатогодинний допит, а наступного дня прокурори подали клопотання про видачу ордера на її арешт.

«Я щиро перепрошую, що спричинила проблеми попри те, що не маю жодного значення», - сказала Кім після прибуття до прокуратури.

Одне зі звинувачень проти Кім пов'язане з тим, що вона, відвідуючи саміт НАТО у 2022 році разом зі своїм чоловіком, вдягла кулон Van Cleef вартістю 43 тис. доларів США. Цей предмет не був зазначений у фінансовій декларації пари, як того вимагає місцеве законодавство.

Кім заявила, що розкішний кулон був підробкою, купленою 20 років тому в Гонконзі, а прокуратура встановила, що ювелірний виріб був справжнім.

Крім того, Кім звинувачують в отриманні двох сумок Chanel вартістю 14,5 тис. доларів США, а також діамантового кольє, як хабар від релігійної групи в обмін на вплив на бізнес-інтереси групи.

Як повідомляв Укрінформ, у Південній Кореї 8 серпня прокуратура вимагала видати ордер на арешт колишньої першої леді Кім Кон Хі.

Раніше, 19 липня, ув'язненому експрезиденту Південної Кореї Юн Сок Йолю було пред'явлено додаткові звинувачення, в той час, як спеціальний прокурор продовжує розслідування справи щодо короткочасного оголошення ним воєнного стану в грудні.
Ключові теги: Корея
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4268
  0,0222
 0,05
EUR
 1
 48,0758
  0,1211
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1408  0,04 0,11 41,6754  0,06 0,13
EUR 48,0150  0,19 0,39 48,6904  0,20 0,40

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5300  0,15 0,36 41,5500  0,15 0,37
EUR -  - - -  - -

