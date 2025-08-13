Фінансові новини
У Південній Кореї заарештували дружину експрезидента Юна
11:52 13.08.2025 |
Колишню першу леді Південної Кореї Кім Кон Хі, яку звинувачують у хабарництві, шахрайстві з акціями та інших злочинах, заарештували через побоювання, що вона знищить докази та втрутиться у розслідування.
Про це повідомляє DW, передає Укрінформ.
Звинувачення проти дружини імпічментованого президента Юн Сок Йоля, який зараз перебуває під вартою, включають шахрайство з акціями, хабарництво та торгівлю впливом, що карається роками позбавлення волі.
За словами спеціального прокурора, який очолює розслідування, 52-річна жінка заперечує звинувачення проти неї.
Минулого тижня Кім пройшла багатогодинний допит, а наступного дня прокурори подали клопотання про видачу ордера на її арешт.
«Я щиро перепрошую, що спричинила проблеми попри те, що не маю жодного значення», - сказала Кім після прибуття до прокуратури.
Одне зі звинувачень проти Кім пов'язане з тим, що вона, відвідуючи саміт НАТО у 2022 році разом зі своїм чоловіком, вдягла кулон Van Cleef вартістю 43 тис. доларів США. Цей предмет не був зазначений у фінансовій декларації пари, як того вимагає місцеве законодавство.
Кім заявила, що розкішний кулон був підробкою, купленою 20 років тому в Гонконзі, а прокуратура встановила, що ювелірний виріб був справжнім.
Крім того, Кім звинувачують в отриманні двох сумок Chanel вартістю 14,5 тис. доларів США, а також діамантового кольє, як хабар від релігійної групи в обмін на вплив на бізнес-інтереси групи.
Як повідомляв Укрінформ, у Південній Кореї 8 серпня прокуратура вимагала видати ордер на арешт колишньої першої леді Кім Кон Хі.
Раніше, 19 липня, ув'язненому експрезиденту Південної Кореї Юн Сок Йолю було пред'явлено додаткові звинувачення, в той час, як спеціальний прокурор продовжує розслідування справи щодо короткочасного оголошення ним воєнного стану в грудні.
ТОП-НОВИНИ
|WSJ: Необхідно посилити економічний тиск на Росію та надати Україні всі необхідні ресурси для оборони
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський спростував інформацію The Telegraph про нібито готовність до обміну територій
|Україна зможе щомісячно купувати зброю на суму $1-1,5 млрд завдяки програмі PURL – Зеленський
|СБУ вдруге за тиждень вдарила по терміналу зберігання «Шахедів» у Татарстані
|Бюрократія в Україні гальмує виробництво боєприпасів – очільник Rheinmetall
