Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Франція, Німеччина та Британія готові відновити санкції проти Ірану

 

Франція, Німеччина та Великобританія повідомили ООН, що готові ініціювати відновлення санкцій проти Ірану, якщо він не поновить переговори зі США та міжнародною спільнотою щодо своєї ядерної програми.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Міністри закордонних справ трьох країн надіслали листа до ООН, попередивши про можливість застосування механізму "snapback" санкцій, якщо Іран не вживе необхідних дій. Вони зазначили, що Ірану запропонували продовження терміну, щоб уникнути автоматичного відновлення санкцій до кінця цього місяця.

"Ми чітко заявили, що якщо Іран не готовий до дипломатичного вирішення до кінця серпня 2025 року або не скористається можливістю продовження, E3 готові ініціювати механізм snapback", - йдеться у листі, який отримав Financial Times.

Лист був підписаний міністрами закордонних справ Франції Жан-Ноелем Барро, Німеччини Йоганном Вадефулом та Великобританії Девідом Леммі.

Під час першого терміну президентства Дональда Трампа США у 2018 році вийшли з ядерної угоди з Іраном, яку уклав його попередник Барак Обама. Ця угода, яка все ще чинна, наклала значні обмеження на ядерну програму Ірану в обмін на зняття санкцій.

Санкції ООН мають завершитися 18 жовтня, якщо одна з країн - Великобританія, Німеччина, Франція, Росія чи Китай - не ініціює механізм "snapback".

E3 заявили Ірану на переговорах в Туреччині минулого місяця, що можуть продовжити термін до кінця серпня, якщо Тегеран погодиться поновити переговори з США та співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії до вересня.

Один із західних дипломатів зазначив, що переговори були "складними". У вівторок E3 заявили, що їхня пропозиція щодо продовження "залишилась без відповіді з боку Ірану".

Міністри зазначили, що "обмежене продовження" надасть більше часу для переговорів, спрямованих на укладання нової ядерної угоди, при цьому зберігаючи можливість відновлення санкцій для запобігання ядерному поширенню.

Після зустрічі в Стамбулі в липні, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив FT, що у E3 немає "юридичних або моральних підстав" для застосування механізму snapback. Він попередив, що Іран виключить європейські країни з майбутніх ядерних переговорів, якщо вони здійснять цей процес.

У своєму листі міністри E3 зазначили, що вони "чітко і беззаперечно" мають юридичне право на відновлення санкцій проти Ірану, оскільки з 2019 року Тегеран "свідомо" порушував свої зобов'язання за угодою.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4268
  0,0222
 0,05
EUR
 1
 48,0758
  0,1211
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1408  0,04 0,11 41,6754  0,06 0,13
EUR 48,0150  0,19 0,39 48,6904  0,20 0,40

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5300  0,15 0,36 41,5500  0,15 0,37
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес