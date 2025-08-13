Фінансові новини
- |
- 13.08.25
- |
- 13:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Трамп і Путін зустрінуться на військовій базі в Анкоріджі - ЗМІ
09:04 13.08.2025 |
Президент США Дональд Трамп та Владімір Путін зустрінуться на військовій базі Елмендорф-Річардсон, що в Анкоріджі, штат Аляска, повідомляє CNN.
Як зазначає видання, у США зіштовхнулись з проблемою того, що наразі є пік туристичного сезонну на Алясці. Саме тому варіанти, доступні та обладнані для проведення двох світових лідерів, були сильно обмежені.
Повідомляється, що організатори зустрічі прийшли до думки, що єдиним містом на Алясці з життєздатними варіантами саміту буде Анкорідж.
"І лише об'єднана база Елмендорф-Річардсон, розташована на північній околиці міста, відповідатиме вимогам для історичної зустрічі, хоча Білий дім сподівався уникнути оптики розміщення російського лідера та його оточення на військовій базі США", - пише видання з посиланням на джерела у Білому домі.
Як повідомлялося, Трамп на зустрічі з Путіним у місті Анкорідж на Алясці в п'ятницю, 15 серпня, має намір сфокусуватися на питанні завершення війни в Україні, інші теми не є пріоритетними, заявила у вівторок представник Білого дому Керолайн Левітт.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|WSJ: Необхідно посилити економічний тиск на Росію та надати Україні всі необхідні ресурси для оборони
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський спростував інформацію The Telegraph про нібито готовність до обміну територій
|Україна зможе щомісячно купувати зброю на суму $1-1,5 млрд завдяки програмі PURL – Зеленський
|СБУ вдруге за тиждень вдарила по терміналу зберігання «Шахедів» у Татарстані
|Бюрократія в Україні гальмує виробництво боєприпасів – очільник Rheinmetall
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Найбільший банк Індії припинив закордонні операції Nayara Energy через ризик санкцій
|Дефіцит бюджету США у липні зріс на 20%, попри зростання доходів від мит на 116%
|Дефіцит працівників на фермах загрожує продовольчій безпеці Британії
|Китай ввів контрсанкції проти двох європейських банків
|У Південній Кореї заарештували дружину експрезидента Юна
|У Росії дрони атакували нафтові об’єкти у трьох регіонах
Бізнес
|Mercedes розкритикував заборону ЄС використовувати двигуни внутрішнього згоряння
|У Китаї відкрили Robot Mall — перший в країні торговий центр для роботів
|Tesla отримала ліцензію на послуги з роботаксі у штаті Техас
|Позов до Microsoft через припинення підтримки Windows 10: зловживання монополією та нехтування безпекою
|Власник бренду Fabergé продав його за $50 мільйонів
|Nvidia та AMD виплачуватимуть США 15% від продажів чипів у Китаї
|Медична допомога без лікаря: NASA і Google тестують ШІ-асистента для дальніх космічних місій