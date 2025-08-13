Авторизация

Трамп і Путін зустрінуться на військовій базі в Анкоріджі - ЗМІ

Трамп і Путін зустрінуться на військовій базі в Анкоріджі - ЗМІ

 

Президент США Дональд Трамп та Владімір Путін зустрінуться на військовій базі Елмендорф-Річардсон, що в Анкоріджі, штат Аляска, повідомляє CNN.

Як зазначає видання, у США зіштовхнулись з проблемою того, що наразі є пік туристичного сезонну на Алясці. Саме тому варіанти, доступні та обладнані для проведення двох світових лідерів, були сильно обмежені.

Повідомляється, що організатори зустрічі прийшли до думки, що єдиним містом на Алясці з життєздатними варіантами саміту буде Анкорідж.

"І лише об'єднана база Елмендорф-Річардсон, розташована на північній околиці міста, відповідатиме вимогам для історичної зустрічі, хоча Білий дім сподівався уникнути оптики розміщення російського лідера та його оточення на військовій базі США", - пише видання з посиланням на джерела у Білому домі.

Як повідомлялося, Трамп на зустрічі з Путіним у місті Анкорідж на Алясці в п'ятницю, 15 серпня, має намір сфокусуватися на питанні завершення війни в Україні, інші теми не є пріоритетними, заявила у вівторок представник Білого дому Керолайн Левітт.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

