Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Швейцарія слідом за ЄС розширила санкції щодо Росії

 

Швейцарія слідом за Євросоюзом розширила санкції щодо Росії, додавши до санкційних списків 14 фізичних осіб і 41 організацію.

"Тепер 14 фізичних осіб і 41 організація підпали під замороження активів і заборону на надання економічних ресурсів. Зазначеним особам також заборонено в'їзд і транзит територією Швейцарії. Серед нових санкційних осіб і організацій - російські й міжнародні компанії, що керують суднами тіньового флоту, торговці російською нафтою і постачальники для російського військово-промислового комплексу, включно з компаніями, зареєстрованими в третіх країнах", - ідеться в повідомленні, розміщеному у вівторок на сайті уряду Швейцарії.

У документі наголошується, що ці кроки зроблено у зв'язку з ухваленням Євросоюзом 18-го санкційного пакету щодо Росії через ситуацію в Україні. "У межах своєї компетенції Федеральне відомство з економічних справ, освіти та досліджень Швейцарії внесло до швейцарських списків відповідні оновлення", - ідеться в повідомленні.

Крім того, випливає з документа, тепер 105 суден з третіх країн "підпадають під повну заборону на купівлю, продаж й обслуговування". "Здебільшого це танкери, що входять до тіньового флоту Росії, який обходить встановлену верхню межу цін на російську сиру нафту і нафтопродукти, а також судна, що транспортують військові вантажі для Росії", - наголошується в повідомленні.

Швейцарія також слідом за ЄС знизила цінову стелю на російську сиру нафту до $47,6 за барель, повідомляється в документі.

Рада ЄС ухвалила 18-й пакет санкцій щодо РФ у липні цього року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4268
  0,0222
 0,05
EUR
 1
 48,0758
  0,1211
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0959  0,02 0,06 41,6196  0,04 0,10
EUR 47,8274  0,17 0,36 48,4941  0,18 0,38

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3800  0,07 0,18 41,3950  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес