12.08.25
- 16:58
- RSS
- мапа сайту
Швейцарія слідом за ЄС розширила санкції щодо Росії
15:56 12.08.2025
Швейцарія слідом за Євросоюзом розширила санкції щодо Росії, додавши до санкційних списків 14 фізичних осіб і 41 організацію.
"Тепер 14 фізичних осіб і 41 організація підпали під замороження активів і заборону на надання економічних ресурсів. Зазначеним особам також заборонено в'їзд і транзит територією Швейцарії. Серед нових санкційних осіб і організацій - російські й міжнародні компанії, що керують суднами тіньового флоту, торговці російською нафтою і постачальники для російського військово-промислового комплексу, включно з компаніями, зареєстрованими в третіх країнах", - ідеться в повідомленні, розміщеному у вівторок на сайті уряду Швейцарії.
У документі наголошується, що ці кроки зроблено у зв'язку з ухваленням Євросоюзом 18-го санкційного пакету щодо Росії через ситуацію в Україні. "У межах своєї компетенції Федеральне відомство з економічних справ, освіти та досліджень Швейцарії внесло до швейцарських списків відповідні оновлення", - ідеться в повідомленні.
Крім того, випливає з документа, тепер 105 суден з третіх країн "підпадають під повну заборону на купівлю, продаж й обслуговування". "Здебільшого це танкери, що входять до тіньового флоту Росії, який обходить встановлену верхню межу цін на російську сиру нафту і нафтопродукти, а також судна, що транспортують військові вантажі для Росії", - наголошується в повідомленні.
Швейцарія також слідом за ЄС знизила цінову стелю на російську сиру нафту до $47,6 за барель, повідомляється в документі.
Рада ЄС ухвалила 18-й пакет санкцій щодо РФ у липні цього року.
