У Британії планують зобов'язати водіїв, старших за 70 років, перевіряти зір
17:32 11.08.2025 |
Водії, старші за 70 років, можуть бути позбавлені права керувати автомобілем, якщо у майбутньому не пройдуть обов'язковий огляд зору в рамках радикальної реформи законів про дорожній рух у Великій Британії.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.
Британський міністр транспорту зараз готує нову вимогу, згідно з якою люди, старші за 70 років, будуть зобов'язані проходити огляд зору під час поновлення водійського посвідчення кожні три роки.
Плани також передбачають зниження норми алкоголю в крові для водіїв в Англії та Уельсі відповідно до законів Шотландії, а також нарахування штрафних балів за некористування ременями безпеки.
Цей крок буде зроблено після розслідування чотирьох смертельних випадків, спричинених водіями з поганим зором, в результаті якого коронер назвав систему видачі водійських прав у Великій Британії "найменш суворою в Європі".
Очікується, що ці зміни будуть включені до нової стратегії безпеки дорожнього руху, яку уряд має опублікувати восени, оскільки міністри вважають, що нинішня інформаційна кампанія з безпеки не дає результатів.
"Цей уряд лейбористів представить першу за десятиліття Стратегію безпеки дорожнього руху, яка передбачатиме суворіші покарання для порушників, захист учасників дорожнього руху та відновлення порядку на наших дорогах", - заявило джерело у британському уряді.
Нагадаємо, у липні до Сейму Польщі внесли урядовий законопроєкт про суттєве посилення відповідальності для автоводіїв, яких повторно впіймали на небезпечних порушеннях.
А Латвія за попередній рік передала Україні понад 600 авто, конфіскованих у п'яних водіїв.
