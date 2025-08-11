Фінансові новини
У Фінляндії звинуватили капітана і офіцерів судна, підозрюваного у пошкодженні кабелів
14:03 11.08.2025 |
У Фінляндії проти капітана, першого і другого офіцерів корабля Eagle S з тіньового флоту РФ були висунуті звинувачення.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.
Звинувачення стосуються вандалізму при обтяжуючих обставинах і втручання в роботу телекомунікацій при обтяжуючих обставинах, але вони також включають альтернативні кримінальні звинувачення.
Eagle S, який вийшов з Росії з вантажем нафтопродуктів, підозрюється в тому, що розірвав п'ять підводних кабелів у Фінській затоці, перетягнувши свій якір по морському дну на відстань близько 90 кілометрів під час різдвяних свят у 2024 році.
Eagle S є частиною так званого тіньового флоту Росії, кораблі якого плавають під прапорами інших країн і обходять санкції, накладені на Росію.
Під час попереднього слідства обвинувачені заперечували скоєння злочинів.
Вони також вважають, що Фінляндія не має юрисдикції у цій справі, оскільки місця пошкодження кабелю знаходяться за межами фінських територіальних вод.
Ще на початку травня поліція підозрювала дев'ятьох осіб у скоєнні злочинів з обтяжуючими обставинами. Пізніше кількість підозрюваних скоротилася до трьох.
Поліція та прокуратура Фінляндії у червні оголосили про завершення кримінального розслідування щодо танкера Eagle S, який підозрюють у пошкодженні підводних кабелів у Балтійському морі в грудні 2024 року.
Регіон Балтійського моря перебуває в підвищеній готовності до диверсій після серії аварій на лініях електропередач, газопроводах і телекомунікаційних мережах.
