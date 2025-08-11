Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мита США «розтануть»: Бессент назвав умову, за якої Вашингтон знизить мита

 

Мита США на імпорт з інших країн, імовірно, скоротяться. Так буде, якщо торговельний дисбаланс покращиться.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Nikkei.

"З часом мита мають стати кубиком льоду, що тане. Якщо виробництво повернеться до США, нам доведеться менше імпортувати. Таким чином, ми відновимо баланс", - заявив Бессент.

Він також торкнувся переговорів з країнами, які ще не уклали торговельних угод. На думку міністра фінансів США, Вашингтон завершить ці переговори до кінця жовтня.

Видання зазначає, що торговельні переговори з Китаєм мають для США першорядне значення.

Зокрема, Бессент заявив, що вести справи з Китаєм "складно", оскільки у цієї країни "неринкова економіка". Він додав, що у таких економік інші цілі.

"Ми вважаємо, що більша частина продукції виробляється нижче собівартості. Це програма створення робочих місць. У них є цілі щодо працевлаштування. У них є цілі з виробництва, а не з рентабельності", - зазначив він.

Також Бессент пояснив, що митна політика є способом збільшення податкових надходжень і захисту промисловості США.

Він додав, що президент США Дональд Трамп використовує митну політику для переговорів щодо зовнішньої політики.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

