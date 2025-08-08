Фінансові новини
- |
- 08.08.25
- |
- 10:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп відповів, чи залишається чинним його дедлайн для Путіна
09:06 08.08.2025 |
Президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію із дедлайном, який він встановив для кремлівського правителя Владіміра Путіна з вимогою домогтися прогресу у мирному врегулюванні розв'язаної РФ війни проти України.
Як повідомляє "Європейська правда", про це американський президент заявив під час спілкування із журналістами у Білому домі.
Як відомо, у п'ятницю, 8 серпня, спливає оголошений Трампом 10-денний дедлайн, після якого очільник Білого дому пригрозив запровадити проти РФ вторинні санкції.
Коли його спитали, чи залишається чинним встановлений дедлайн, Трамп відповів: "Слово буде за ним (Путіним. - Ред.). І ми подивимося, що він скаже...Дуже розчарований".
Варто зазначити, що після поїздки спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви Трамп почав говорити про "значний прогрес".
Нагадаємо, в Кремлі заявили, що під час розмови Владіміра Путіна зі Стівеном Віткоффом відбувся обмін "певними сигналами" щодо російсько-української війни.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Євросолідарність» ініціює повернення у підслідність НАБУ чиновників Офісу президента і керівництва ДБР – Софія Федина
ТОП-НОВИНИ
|З 1 вересня всі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери
|Питання територій стануть ключовими: Рубіо про завершення війни в Україні
|Рубіо заявив, що передумовою зустрічі Трампа з Зеленським й Путіним буде зближення позицій України, Європи й РФ - ЗМІ
|Трамп заявив про «велику ймовірність» спільної зустрічі з Зеленським і Путіним
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|ООН заявляє про критичне недофінансування гуманітарних програм у світі
|Камбоджа теж висунула Трампа на Нобелівську премію миру
|Китайського виробника дронів DJI виганяють із США – Bloomberg
|Влада Гагаузії не визнає вирок Євгенії Гуцул і обіцяє її захищати
|Уряд Німеччини розробив законопроєкт про зменшення виплат українським біженцям
|Британія почала відмовляти українцям у постійному притулку
Бізнес
|Акціонери позиваються до Tesla та Ілона Маска через Robotaxi й автопілот: «Приховування ризиків є шахрайством»
|Через тиск Трампа: Apple збільшить свої інвестиції у США на 100 млрд доларів
|В Україні заблокували сервіс Capterra, яким користується багато IT-компаній
|У Норвегії частка електрокарів на ринку досягла рекордних 97%
|Акціонери подали в суд на Tesla і Маска: звинувачують у шахрайстві з цінними паперами
|Samsung створює повністю новий підрозділ InnoX Lab, який відповідатиме за ШІ
|Amazon запустить конкурента Starlink за межами США у 2026 році