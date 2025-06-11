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Єврокомісія оновила перелік країн, де існує високий ризик відмивання грошей
23:41 10.06.2025 |
Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.
Зокрема, до переліку увійшли наступні країни:
* Алжир,
* Ангола,
* Кот-д'Івуар,
* Кенія, Лаос,
* Ліван,
* Монако,
* Намібія,
* Непал,
* Венесуела.
Водночас зі списку було виклчено Барбадос, Гібралтар, Ямайку, Панаму, Філіппіни, Сенегал, Уганду та Об'єднані Арабські Емірати.
"Визначення та складання списку юрисдикцій із високим рівнем ризику залишається ключовим інструментом для захисту цілісності фінансової системи ЄС. Після ретельної технічної оцінки та уважного вислуховування занепокоєнь, висловлених щодо її останньої пропозиції, Комісія представила оновлення списку ЄС, яке підтверджує нашу тверду відданість узгодженню з міжнародними стандартами, зокрема тими, що встановлені FATF (міжурядовою організацією по боротьбі з відмиванням грошей Financial Action Task Force, - ред.)", - заявила єврокомісарка з питань фінансових послуг Марія Луїш Альбукерке.
Постанова за оновленим списком набуде чинності "після перевірки та відсутності заперечень з боку Європейського парламенту і Ради ЄС упродовж місяця (який може бути продовжено ще на місяць)".
Нагадаємо, раніше видання Financial Times писало, що Європейський Союз розглядає питання, чи додавати Росію до свого "сірого списку" країн зі слабким контролем за відмиванням грошей.
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