Мита Трампа боляче вдарили по японських автовиробниках, - Bloomberg

Мита на імпорт автомобілів і запчастин президента Дональда Трампа призвели до мільярдних збитків найбільших японських виробників і змусили їх скорочувати виробництво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що найбільші автовиробники Японії можуть зазнати збитків на понад 19 мільярдів доларів США через запроваджені президентом США Дональдом Трампом мита, які завдали шкоди глобальній автомобільній промисловості.

Провідні бренди галузі вже заявили про очікуване погіршення фінансових показників у 2025 році або взагалі утрималися від оприлюднення прогнозів, підраховуючи ймовірні наслідки мінливої торговельної політики щодо імпорту автомобілів та запчастин.

Очікується, що вплив цих обмежень матиме довготривалий характер і змусить компанії переглядати підходи до інвестування та виробництва на ринку Північної Америки.

Прогнози збитків

Найбільших втрат зазнає Toyota Motor Corp. Компанія, яка є лідером світового авторинку повідомила, що лише за квітень-травень очікує скорочення операційного прибутку на 180 мільярдів ієн (близько 1,2 млрд доларів). За оцінками Bloomberg Intelligence, загальні втрати Toyota за фінансовий рік можуть досягти 10,7 млрд доларів. Аналітик компанії Pelham Smithers Джулі Бут прогнозує показник у межах 5,4-6,8 млрд.

Компанії Nissan Motor Co. і Honda Motor Co. оцінили свій потенційний збиток у 3 мільярди доларів кожна. Subaru Corp., що імпортує до США майже половину реалізованих автомобілів, відмовилася від публікації фінансового прогнозу та повідомила про можливі втрати обсягом 2,5 мільярда доларів. Компанія Mazda Motor Co. також утрималася від оприлюднення річного прогнозу.

З 3 квітня більшість імпортованих до США автомобілів, обкладаються митом у розмірі 25%, а з 3 травня аналогічне правило почало застосовуватися і щодо більшості автозапчастин. Попри те, що низка виконавчих указів запобігає подвійному оподаткуванню, чинна тарифна політика, за оцінками аналітиків, може збільшити вартість автомобіля для американського споживача на кілька тисяч доларів.

Сполучені Штати залишаються найбільшим ринком збуту для японських автовиробників. Багато цих заводів виробляють автомобілі у Канаді та Мексиці, а опісля реалізовують їх на американському ринку. Однак нові мита роблять таку схему логістики дуже дорогою, а подекуди й неможливою, змушуючи компанії шукати альтернативи з реорганізації своїх ланцюгів постачання для мінімізації тарифного навантаження.

На тлі проблемної ситуації, японські виробники сподіваються на посилення торговельного діалогу між Токіо та Вашингтоном, який може активізуватися у другій половині травня. Прем'єр-міністр Японії Сігеру Ішіба заявив, що уряд не підтримає жодної торговельної угоди, яка не буде вміщувати окремого врегулювання питання автомобільних мит, з огляду на критичне значення автопрому для економіки країни.

Перегляд інвестпроектів

Тим часом компанії вже почали переглядати власні операційні стратегії.

Honda повідомила про відтермінування на два роки інвестиційного проекту на суму 15 мільярдів канадських доларів (понад 11 млрд доларів США) щодо створення ланцюга постачання електромобілів у Канаді. Проект передбачав будівництво заводу з виробничою потужністю 240 тисяч авто на рік.

Також Honda уже перенесла виробництво гібридної версії Civic з Японії до США. За даними Bloomberg Intelligence, близько 40% з 1,4 мільйона автомобілів, проданих компанією на американському ринку у 2024 році, були імпортованими.

Subaru заявила про перегляд усіх інвестиційних проектів, включно з розробкою нових електромобілів.

Nissan призупинив прийом замовлень у США на позашляховики (кросовери), вироблені у Мексиці. А Mazda припинила експорт до Канади однієї з моделей, яка випускається на заводі в Алабамі - спільному підприємстві з Toyota.

Toyota наразі дотримується довгострокової стратегії та не змінювала обсягів виробництва після запровадження мит. Як заявив гендиректор Кодзі Сато, компанія розглядає можливість розширення виробничої присутності у США в середньо- і довгостроковій перспективі.

Особливо критичною Bloomberg назвало ситуацію для Nissan, яка переживає найгіршу кризу за останні 25 років. Компанія оголосила про скорочення 20 тисяч працівників і закриття семи виробничих об'єктів. Попри глибоку реструктуризацію, виробник перебуває у скрутному фінансовому становищі після невдалих переговорів про об'єднання з Honda на початку цього року.

"Проблеми Nissan могли б бути менш серйозними, якби компанія вжила відповідних заходів раніше. Ефект від цих заходів, порівняно з тим, що роблять інші виробники або що раніше робив сам Nissan, залишається незрозумілим", - зазначив старший аналітик Bloomberg Intelligence з автомобільної галузі Тацуйо Йошіда.