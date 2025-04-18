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ЄС орієнтує європейські компанії на заміщення російського газу американським LNG - Вloomberg
17:33 18.04.2025 |
Європейський Союз орієнтує європейські компанії на використання більшої кількості американського скрапленого газу LNG.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Вloomberg із посиланням на інтерв'ю президента Євроради Антоніу Кошта.
«Політичні сигнали, які надходять від Єврокомісії, свідчать про наявність доброї причини для європейських компаній, щоб знайти добрі ціни в США. Це чудова можливість збільшити імпорт LNG із США... Це означає нові можливості для США та водночас створює додатковий простір на ринку для імпорту від інших постачальників», - зазначив президент Євроради.
Як повідомляє видання, ЄС має намір представити дорожню карту з позбавлення залежності від російського викопного пального до 6-го травня. Цей факт сам по собі є сигналом для європейських компаній, щоб вони закупляли більше американського LNG в якості альтернативи російському газу.
Вloomberg нагадує, що така енергетична політика економічного блоку ЄС, який об'єднує 27 держав, була сформована за фактом різкого скорочення поставок до Європи російського газу після початку збройної агресії проти України. "Газовий" важіль, що був використаний Кремлем для тиску на європейських партнерів України, спричинив безпрецедентний стрибок цін на пальне та на електроенергію практично в усіх країнах ЄС.
На 24 лютого 2022 року доля російських поставок газу в структурі газового імпорту до ЄС складала 40%. За даними 2024 року, ЄС скоротив залежність від російського газового імпорту до 19% і продовжує послідовну політику з метою повного позбавлення від такої енергетичної залежності.
«Ці заходи відбуваються в той час, коли ЄС шукає можливу угоду із США, щоб знайти рішення для торговельної суперечки. Президент США Дональд Трамп раз за разом закликав Європу купляти більше американської енергетичної продукції, якщо цей блок хоче уникнути тарифів», - наголошують автори Вloomberg.
Як зазначає видання, станом на сьогодні США є третім за обсягами постачальником газу до країн ЄС.
Очікується, що запропонована Єврокомісією «дорожня карта» надасть європейським компаніям правовий інструмент для розірвання довгострокових контрактів на поставки російського газу і розширить можливості для застосування квот та тарифів на таку продукцію на європейському ринку.
Видання зазначає, що найбільш ефективним кроком для позбавлення залежності від російського викопного пального могло б бути застосування санкцій ЄС проти російського газового сектору, але блок поки не може його зробити, оскільки нові обмежувальні заходи потребуватимуть консенсусного рішення та не будуть підтримані такими країнами, як Угорщина й Словаччина. Водночас рішення про застосування квот, тарифів та інших торговельних обмежень може запроваджуватися рішенням ЄС за принципом кваліфікованої більшості.
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