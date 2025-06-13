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Нідерланди офіційно підтримали 5% ВВП оборонних витрат
23:38 13.06.2025 |
Тимчасовий уряд Нідерландів задекларував мету досягти витрат на оборону та повʼязаних видатків у розмірі 5% ВВП, як це передбачатимуть нові вимоги НАТО.
Як повідомляє "Європейська правда", про це нідерландський уряд оголосив у пʼятницю.
У листі до Палати представників Нідерландів тимчасовий премʼєр Дік Схооф оголосив про наміри досягти витрат на оборону в розмірі 3,5% ВВП і ще 1,5% ВВП - витрат, повʼязаних з оборонним сектором.
"З війною на нашому континенті наша безпека більше не є даністю. Тому ми неминуче будемо більше інвестувати в нашу власну оборону. НАТО є в цьому незамінним", - заявив Схооф у листі.
У бюджеті Нідерландів на 2026 рік вже закладені 2,2% ВВП витрат на оборону, включно з підтримкою України.
Очікується, що показник у 5% ВВП буде затверджений як обовʼязкові витрати на оборону для всіх членів Північноатлантичного Альянсу на саміті в Гаазі 24-25 червня.
За повідомленням ЗМІ, частину цих витрат дозволять спрямовувати на підтримку України, що може істотно посилити обороноздатність українських Сил оборони.
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