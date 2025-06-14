США шукають альтернативних виробників головок самонаведення для ракет Patriot

Армія США планує розширити виробництво головок самонаведення для зенітних ракет PAC-3 MSE комплексу Patriot, які наразі постачає лише компанія Boeing. Про це пише Мілітарний з посиланням на американський урядовий портал System for Award Management. Це рішення зумовлене необхідністю збільшити темпи випуску цих ракет та задовольнити зростаючий попит на них.

В минулому році Boeing анонсувала нарощення річних темпів виробництва головок самонаведення для ракет MIM-104, однак цього виявилось не достатньо. На урядовому порталі США було розміщено оголошення про збір заявок від компаній, що потенційно можуть стати додатковими виробниками головок. Йдеться про радіолокаційні головки самонаведення Ka-діапазону, які забезпечують точність ураження за принципом «hit-to-kill» та здатні перехоплювати широкий спектр повітряних загроз, включаючи крилаті та балістичні ракети.

Запропоновані технологічні рішення повинні відповідати чинним габаритам ракети PAC-3 MSE та інтегруватися без значних змін конструкції. Дозволяється оптимізація з метою покращення характеристик ракети. Очікується, що у 2026-2027 роках прототипи будуть готові до випробувань, які включатимуть моделювання та бойові запуски.

Компанія Lockheed Martin, головний підрядник у виробництві ракет, раніше анонсувала збільшення випуску PAC-3 MSE на 30%. Якщо компанія досягне своєї цілі, то вже до кінця цього року темп виробництва зросте до 600 ракет на рік, а до 2027 року рівень має піднятися до 650 ракет в рік.

Запит на ракети для комплексу Patriot залишається високим серед країн НАТО та України, оскільки вони ефективні проти ворожих балістичних ракет. У 2024 році армія США уклала контракт на 870 ракет PAC-3 MSE на суму $4,5 мільярда, підтверджуючи важливість подальшої стабілізації виробничих поставок.