У відповідь на удари Іран запустив по Ізраїлю балістичні ракети. Над Тель-Авівом та Єрусалимом вибухи

Армія Ізраїлю відбиває масований ракетний удар Ірану, завданий у відповідь на ізраїльські обстріли, спрямовані проти ядерних та військових об'єктів Тегерана. Над Тель-Авівом та Єрусалимом видно спалахи та дим, надходять повідомлення про поранених.

У п'ятницю ввечері іранський Корпус вартових Ісламської революції заявив, що ракети запустили по "десятках цілей, військових центрах та авіабазах". Державне телебачення Ірану повідомляє, що у напрямку Ізраїлю стартували щонайменше три хвилі ракет.

До цього ізраїльська армія підтвердила, що з Ірану запущені ракети. У країні оголосили повітряну тривогу. Пізніше ізраїльське військове джерело повідомило агентство AFP, що з Ірану летять десятки балістичних ракет.

У Тель-Авіві та Єрусалимі чути гучні вибухи, передають звідти журналісти.

Ізраїльська служба швидкої допомоги повідомляє, що в районі Тель-Авіва поранені п'ятеро людей, зараз їх доправляють до лікарень. Один із постраждалих перебуває в стані середньої тяжкості, а ще четверо отримали легкі осколкові поранення.

Одночасно із запуском ракет по території Ізраїлю до народу звернувся верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї. Серед іншого він заявив, що Ізраїль почав удари та ініціював війну, і пообіцяв завдати по цій країні "тяжких ударів".

"Сіоністський режим не залишиться неушкодженим після наслідків свого злочину. Іранському народу має бути гарантовано, що наша відповідь не буде половинчастою", - сказав Хаменеї.

Червоні лінії

Тим часом, міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що, запустивши ракети по цивільних об'єктах, Іран перейшов "червоні лінії".

"Іран перетнув червоні лінії, посмівши обстрілювати ракетами цивільні населені пункти в Ізраїлі, - заявив Кац. - Ми продовжимо захищати громадян Ізраїлю і доб'ємося, щоб режим аятол заплатив дорогу ціну за свої мерзенні дії".

Як передає близькосхідний оглядач BBC Себастіан Ашер, нинішні удари Ірану по Ізраїлю стали набагато інтенсивнішими, ніж попередні, коли протягом дня було перехоплено близько 100 дронів.

Ізраїльська армія попереджала, що Іран може завдати Ізраїлю реальної шкоди. Наразі ми бачимо перші ознаки того, що це може стати реальністю, зазначає наш кореспондент.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху попереджав, що удари по Ірану можуть тривати багато днів.

Тим часом, конфлікт між двома країнами з кожною годиною стає дедалі інтенсивнішим. Очевидно, що Ізраїль планував свою атаку протягом тривалого часу і має намір завдавати ударів до моменту, поки повністю не нейтралізує здатність Ірану отримати ядерну зброю.

Проте Тегеран показав, що має можливість відповісти, підсумовує Ашер.