Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У відповідь на удари Іран запустив по Ізраїлю балістичні ракети. Над Тель-Авівом та Єрусалимом вибухи

 BBC

Армія Ізраїлю відбиває масований ракетний удар Ірану, завданий у відповідь на ізраїльські обстріли, спрямовані проти ядерних та військових об'єктів Тегерана. Над Тель-Авівом та Єрусалимом видно спалахи та дим, надходять повідомлення про поранених.

У п'ятницю ввечері іранський Корпус вартових Ісламської революції заявив, що ракети запустили по "десятках цілей, військових центрах та авіабазах". Державне телебачення Ірану повідомляє, що у напрямку Ізраїлю стартували щонайменше три хвилі ракет.

До цього ізраїльська армія підтвердила, що з Ірану запущені ракети. У країні оголосили повітряну тривогу. Пізніше ізраїльське військове джерело повідомило агентство AFP, що з Ірану летять десятки балістичних ракет.

У Тель-Авіві та Єрусалимі чути гучні вибухи, передають звідти журналісти.

Ізраїльська служба швидкої допомоги повідомляє, що в районі Тель-Авіва поранені п'ятеро людей, зараз їх доправляють до лікарень. Один із постраждалих перебуває в стані середньої тяжкості, а ще четверо отримали легкі осколкові поранення.

Одночасно із запуском ракет по території Ізраїлю до народу звернувся верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї. Серед іншого він заявив, що Ізраїль почав удари та ініціював війну, і пообіцяв завдати по цій країні "тяжких ударів".

"Сіоністський режим не залишиться неушкодженим після наслідків свого злочину. Іранському народу має бути гарантовано, що наша відповідь не буде половинчастою", - сказав Хаменеї.

Червоні лінії

Тим часом, міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що, запустивши ракети по цивільних об'єктах, Іран перейшов "червоні лінії".

"Іран перетнув червоні лінії, посмівши обстрілювати ракетами цивільні населені пункти в Ізраїлі, - заявив Кац. - Ми продовжимо захищати громадян Ізраїлю і доб'ємося, щоб режим аятол заплатив дорогу ціну за свої мерзенні дії".

Як передає близькосхідний оглядач BBC Себастіан Ашер, нинішні удари Ірану по Ізраїлю стали набагато інтенсивнішими, ніж попередні, коли протягом дня було перехоплено близько 100 дронів.

Ізраїльська армія попереджала, що Іран може завдати Ізраїлю реальної шкоди. Наразі ми бачимо перші ознаки того, що це може стати реальністю, зазначає наш кореспондент.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху попереджав, що удари по Ірану можуть тривати багато днів.

Тим часом, конфлікт між двома країнами з кожною годиною стає дедалі інтенсивнішим. Очевидно, що Ізраїль планував свою атаку протягом тривалого часу і має намір завдавати ударів до моменту, поки повністю не нейтралізує здатність Ірану отримати ядерну зброю.

Проте Тегеран показав, що має можливість відповісти, підсумовує Ашер.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4466
  0,0414
 0,10
EUR
 1
 47,6926
  0,3899
 0,81

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0350  0,11 0,27 41,6443  0,09 0,23
EUR 47,4500  0,09 0,19 48,2786  0,16 0,33

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4500  0,07 0,17 41,4600  0,07 0,18
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес