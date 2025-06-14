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«Благатимуть і сперечатимуться»: Країни ЄС спробують переконати Трампа підтримати зниження граничної ціни на російську нафту
23:53 13.06.2025 |
Євросоюз та його партнери у "Великій сімці" (G-7) під час саміту, що відбудеться у Канаді 15-17 червня, спробують переконати США погодитися на зниження граничної ціни на російську нафту з $60 до $45 за барель.
Про це спецпредставник ЄС із санкцій Девід О'Салліван заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.
"Усі аргументи на користь посилення санкцій, зниження ліміту цін на нафту та збереження тиску на Росію виправдані тим, як Росія поводилася під час так званих мирних переговорів, які насправді взагалі не були переговорами, як мені видається... Розумію, що президент Трамп хоче сприяти миру. Водночас думаю, кожному, хто стежив за переговорами, очевидно, що пан Путін не хоче миру", - зазначив О'Cалліван.
Він повідомив, що між представниками країн G-7 вже відбулися перші консультації щодо зниження "стелі" цін на російську нафту.
"У "Групі семи" є робоча група на технічному рівні, яка розглядала це питання. Думаю, там був певний консенсус щодо рівня $45 як "правильного", до якого маємо рухатися", - наголосив європейський посадовець.
За його словами, під час цих зустрічей американська сторона давала зрозуміти, що фінальне рішення ухвалюватимуть у Білому домі.
"Побачимо, як усе піде в Канаді. Але ми заручилися потужною підтримкою в цьому з боку Канади та Сполученого Королівства, тому, гадаю, є багато людей, які благатимуть і сперечатимуться про перехід до цього рівня $45", - додав спецпредставник ЄС із санкцій.
Як повідомлялося, за даними Reuters, більшість країн "Великої сімки" (G7) готові підтримати зниження граничної ціни на російську нафту з $60 до $45 за барель, навіть якщо президент США Дональд Трамп вирішить відмовитися від цієї ідеї. Лідери країн "Великої сімки" мають зустрітися 15-17 червня в Канаді, де обговорять це питання.
Нагадаємо, 10 червня Єврокомісія представила свої пропозиції для 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Серед іншого, вони передбачають зниження граничної ціни на російську нафту з $60 до $45 за барель.
Основний російський сорт нафти Urals з відвантаженням у балтійських портах торгується зі знижкою приблизно $10 барель порівняно з еталонним сортом нафти Brent, який торгується нижче $70 за барель з початку квітня.
Відтак, більшість обсягів російської нафти продається за ціною нижче ліміту, що дозволяє західним компаніям надавати послуги для її експорту. Через це за останні три місяці майже третину всіх вантажів російської нафти Urals експортували танкери, що належать західним компаніям, свідчать дані Bloomberg.
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