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«Це ще не все»: Нетаньяху з погрозами звернувся до іранського режиму
23:59 13.06.2025 |
Після серії ударів по Ірану режим у Тегерані став, як "ніколи слабкий". Ба більше, Ізраїль готує для них "продовження".
Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Прем'єр-міністр Ізраїлю звернувся безпосередньо до іранського народу, закликавши цивільне населення "встати й висловити свою думку", заявивши, що Ізраїль бореться не проти них, а проти іранського уряду.
"Попереду ще більше. Режим не знає, що на нього чекає. Він ніколи не був слабкішим", - сказав Нетаньяху.
За словами Нетаньяху, за останню добу Ізраїль знищив:
* найважливіший об'єкт збагачення урану в Ірані,
* "значну частину" арсеналу балістичних ракет,
* вищих військових командирів,
* провідних вчених-ядерників.
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