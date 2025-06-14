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АНАЛІТИКА

«Це ще не все»: Нетаньяху з погрозами звернувся до іранського режиму

 

Після серії ударів по Ірану режим у Тегерані став, як "ніколи слабкий". Ба більше, Ізраїль готує для них "продовження".

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Прем'єр-міністр Ізраїлю звернувся безпосередньо до іранського народу, закликавши цивільне населення "встати й висловити свою думку", заявивши, що Ізраїль бореться не проти них, а проти іранського уряду.

"Попереду ще більше. Режим не знає, що на нього чекає. Він ніколи не був слабкішим", - сказав Нетаньяху.

За словами Нетаньяху, за останню добу Ізраїль знищив:

* найважливіший об'єкт збагачення урану в Ірані,

* "значну частину" арсеналу балістичних ракет,

* вищих військових командирів,

* провідних вчених-ядерників.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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