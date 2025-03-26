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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Франція, Італія та Іспанія відкидають оборонний план фон дер Ляєн у частині кредитів

 

Країни Південної Європи - Францією, Італією та Іспанією -відкидають план Європейської комісії щодо збільшення витрат на оборону за рахунок дешевих кредитів, побоюючись, що це призведе до збільшення їхнього і без того важкого боргового тягаря, пише Politico із посиланням на свої джерела.

За даними видання, опір, очолюваний Францією, Італією та Іспанією, завдає значної поразки прагненню президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн зміцнити військову автономію Європи. Її пропозиція, яка включає пакет кредитів на 150 мільярдів євро та положення про надзвичайні ситуації щодо послаблення фіскальних правил ЄС, мала на меті розблокувати нові великі інвестиції в оборону та зменшити залежність блоку від захисту США.

Politico зауважує, що ця патова ситуація ризикує зірвати план Брюсселя з постачання більшої кількості зброї з Європи в Україну.

Журналісти пишуть, що країни з великою заборгованістю на півдні Європи збільшують попит на так звані оборонні облігації - гранти, що фінансуються за рахунок спільних запозичень ЄС на ринках капіталу, які мають бути одноголосно схвалені 27 країнами блоку.

Фон дер Ляєн поки що не підтримала цю ідею, зважаючи на ймовірну протидію з боку фіскально налаштованих північних країн, таких як Німеччина та Нідерланди, які побоюються, що це може створити прецедент для взаємного погашення боргів.

Один з дипломатів ЄС дав зрозуміти, що відмова південних країн від кредитів підірве підтримку оборонних облігацій серед фіскально консервативних країн.

Італія та Іспанія особливо наполягають на розширенні визначення витрат на оборону які можуть бути звільнені від фіскальних правил ЄС. Мадрид пропонує зарахувати до них прикордонний контроль, кібербезпеку і стійкість інфраструктури.

Однак поки що ні Рим, ні Мадрид не підтвердили, чи застосовуватимуть вони положення про надзвичайні ситуації. Деякі чиновники ЄС припускають, що вони зволікають, сподіваючись, що фон дер Ляєн пом'якшить свою позицію щодо оборонних облігацій напередодні наступного саміту лідерів у червні.

Франція, тим часом, за словами двох дипломатів ЄС, заявила, що не планує активувати це положення. Маючи співвідношення боргу до ВВП понад 110%, Париж остерігається налякати ринки або поставити під загрозу свій кредитний рейтинг.

Німеччина, навпаки, як очікується, активує це положення, щоб допомогти профінансувати свою гігантську модернізацію оборонної системи вартістю 500 мільярдів євро. Але, як і інші країни з рейтингом ААА, такі як Данія і Нідерланди, Берлін навряд чи погодиться на кредити Єврокомісії, які він міг би залучити дешевше самостійно.

На початку березня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила план «Переозброєння Європи» (ReArm Europe) для збільшення витрат на оборону ЄС. За її словами, Європа може мобілізувати для цього близько 800 мільярдів євро.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

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