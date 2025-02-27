США і РФ розглядають спільну розвідку природних ресурсів в Арктиці, - Bloomberg

Сполучені Штати і Росія під час недавніх переговорів торкнулися питання Арктики. Країни мають точки дотику, у чому могли б співпрацювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами джерел видання, обговорення охоплювали розвідку природних ресурсів і торговельні шляхи. Один із людей сказав, що співпраця в розвідці енергоносіїв також розглядається як мета США.

Як пише Bloomberg, тема виникла, коли президент США Дональд Трамп наполегливо домагався припинення війни в Україні, включно з прямими переговорами з російським диктатором Володимиром Путіним. Обидві сторони нещодавно дали зрозуміти, що вони відкриті для ділових починань і співпраці. Це, своєю чергою, викликало тривогу у європейських і натовських союзників, які намагалися ізолювати Москву з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну три роки тому.

Одне з джерел повідомило, що офіційні особи США розглядають арктичну співпрацю як спосіб вбити клин між Москвою і Пекіном. Однак попередило, що це навряд чи матиме успіх з огляду на те, наскільки зблизилися Росія і Китай за останні роки, особливо з урахуванням їхнього "необмеженого" партнерства від початку війни в Україні.

Bloomberg додало, що Арктика, яка оточена Росією і сімома країнами НАТО - США, Канадою, і країнами Північної Європи, а саме: Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією та Швецією. Останніми роками Арктика привертає дедалі більшу увагу, оскільки танення льодів через зміну клімату відкриває судноплавні шляхи і можливості для розвідки потенційних енергетичних і мінеральних ресурсів.

Трохи раніше Politico писало, що Кирило Дмитрієв, голова державного Російського фонду прямих інвестицій, заявив після переговорів між США і Росією в Саудівській Аравії (лютий 2025 року), що співпраця в арктичних енергетичних проєктах була однією з "конкретних сфер співпраці", які вони обговорювали.

Крім того, наприкінці минулого року Пентагон опублікував нову Арктичну стратегію, в якій наголошувалося на ризику об'єднання Китаю і Росії в регіоні.

Китай же останніми роками дедалі більше уваги приділяє Арктиці, оголосивши себе 2018 року "приарктичною державою" і розвинувши рибальські, енергетичні та транспортні інтереси в регіоні. Перспектива нових судноплавних маршрутів розглядається як ключ до стратегії Пекіна, яка передбачає Полярний шовковий шлях, що з'єднує Східну Азію, Західну Європу і Північну Америку.

Нагадаємо, NBC News з посиланням на джерела писало, що Росія нібито запропонувала США угоду щодо рідкоземів на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, згідно з пропозицією, Штати отримають у такому разі права власності на мінерали.

США зі свого боку не брали на себе зобов'язань щодо укладення угоди, але й не відкинули її.