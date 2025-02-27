Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США і РФ розглядають спільну розвідку природних ресурсів в Арктиці, - Bloomberg

 

Сполучені Штати і Росія під час недавніх переговорів торкнулися питання Арктики. Країни мають точки дотику, у чому могли б співпрацювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами джерел видання, обговорення охоплювали розвідку природних ресурсів і торговельні шляхи. Один із людей сказав, що співпраця в розвідці енергоносіїв також розглядається як мета США.

Як пише Bloomberg, тема виникла, коли президент США Дональд Трамп наполегливо домагався припинення війни в Україні, включно з прямими переговорами з російським диктатором Володимиром Путіним. Обидві сторони нещодавно дали зрозуміти, що вони відкриті для ділових починань і співпраці. Це, своєю чергою, викликало тривогу у європейських і натовських союзників, які намагалися ізолювати Москву з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну три роки тому.

Одне з джерел повідомило, що офіційні особи США розглядають арктичну співпрацю як спосіб вбити клин між Москвою і Пекіном. Однак попередило, що це навряд чи матиме успіх з огляду на те, наскільки зблизилися Росія і Китай за останні роки, особливо з урахуванням їхнього "необмеженого" партнерства від початку війни в Україні.

Bloomberg додало, що Арктика, яка оточена Росією і сімома країнами НАТО - США, Канадою, і країнами Північної Європи, а саме: Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією та Швецією. Останніми роками Арктика привертає дедалі більшу увагу, оскільки танення льодів через зміну клімату відкриває судноплавні шляхи і можливості для розвідки потенційних енергетичних і мінеральних ресурсів.

Трохи раніше Politico писало, що Кирило Дмитрієв, голова державного Російського фонду прямих інвестицій, заявив після переговорів між США і Росією в Саудівській Аравії (лютий 2025 року), що співпраця в арктичних енергетичних проєктах була однією з "конкретних сфер співпраці", які вони обговорювали.

Крім того, наприкінці минулого року Пентагон опублікував нову Арктичну стратегію, в якій наголошувалося на ризику об'єднання Китаю і Росії в регіоні.

Китай же останніми роками дедалі більше уваги приділяє Арктиці, оголосивши себе 2018 року "приарктичною державою" і розвинувши рибальські, енергетичні та транспортні інтереси в регіоні. Перспектива нових судноплавних маршрутів розглядається як ключ до стратегії Пекіна, яка передбачає Полярний шовковий шлях, що з'єднує Східну Азію, Західну Європу і Північну Америку.

Нагадаємо, NBC News з посиланням на джерела писало, що Росія нібито запропонувала США угоду щодо рідкоземів на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, згідно з пропозицією, Штати отримають у такому разі права власності на мінерали.

США зі свого боку не брали на себе зобов'язань щодо укладення угоди, але й не відкинули її.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6390
  0,0968
 0,23
EUR
 1
 43,6252
  0,1640
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2914  0,05 0,13 41,9032  0,10 0,23
EUR 43,3593  0,11 0,24 44,0236  0,13 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5000  0,18 0,43 41,5100  0,20 0,48
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес