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АНАЛІТИКА

ЗМІ назвали нового фаворита на посаду радника Трампа з нацбезпеки

 

Наразі найбільш імовірним претендентом на посаду радника Дональда Трампа з національної безпеки є заступник глави апарату Білого дому Стівен Міллер.

Як повідомляє "Європейська правда", про це дізнався портал Axios від пʼяти джерел.

Міллер є одним із найдовіреніших радників президента США, який працював із ним ще під час першого президентського терміну, а нині в Білому домі є відповідальним за політику у сфері внутрішньої безпеки.

Його імʼя зʼявилось незабаром після того, як Трамп оголосив про наміри номінувати Майкла Волца послом США при ООН, що означало звільнення з посади радника з нацбезпеки.

У Білому домі позитивно відгукуються про Міллера, який налагодив роботу Ради з питань внутрішньої безпеки, відповідальної зокрема за протидію нелегальній міграції, пише Axios.

Нині тимчасово виконує обовʼязки радника з нацбезпеки державний секретар Марко Рубіо, але він, за словами джерел Axios, зайнятий керівництвом Держдепартаменту.

"Марко і Стівен дуже тісно співпрацювали в питаннях імміграції, і це може бути ідеальним поєднанням", - сказало порталу одне з джерел у Білому домі.

Інше джерело сказало, що "багато хто" в Білому домі вважає Міллера "ідеальною людиною" на посаду радника Трампа з національної безпеки.
Ключові теги: США
 

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