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ЗМІ назвали нового фаворита на посаду радника Трампа з нацбезпеки
23:23 02.05.2025 |
Наразі найбільш імовірним претендентом на посаду радника Дональда Трампа з національної безпеки є заступник глави апарату Білого дому Стівен Міллер.
Як повідомляє "Європейська правда", про це дізнався портал Axios від пʼяти джерел.
Міллер є одним із найдовіреніших радників президента США, який працював із ним ще під час першого президентського терміну, а нині в Білому домі є відповідальним за політику у сфері внутрішньої безпеки.
Його імʼя зʼявилось незабаром після того, як Трамп оголосив про наміри номінувати Майкла Волца послом США при ООН, що означало звільнення з посади радника з нацбезпеки.
У Білому домі позитивно відгукуються про Міллера, який налагодив роботу Ради з питань внутрішньої безпеки, відповідальної зокрема за протидію нелегальній міграції, пише Axios.
Нині тимчасово виконує обовʼязки радника з нацбезпеки державний секретар Марко Рубіо, але він, за словами джерел Axios, зайнятий керівництвом Держдепартаменту.
"Марко і Стівен дуже тісно співпрацювали в питаннях імміграції, і це може бути ідеальним поєднанням", - сказало порталу одне з джерел у Білому домі.
Інше джерело сказало, що "багато хто" в Білому домі вважає Міллера "ідеальною людиною" на посаду радника Трампа з національної безпеки.
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