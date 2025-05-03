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АНАЛІТИКА

Іран відповів на погрози Трампа для покупців його нафти

 

Іран повідомив, що санкції США проти його торговельних партнерів не змінять політику Тегерану. Нова заява іранського Міністерства закордонних справ з'явилась після того, як президент Дональд Трамп пригрозив покарати тих, хто має справу з іранською нафтою, передає газета Barron's.

"Продовження цієї незаконної поведінки не змінить логічної, легітимної та заснованої на міжнародному праві позиції Ірану", - стверджує МЗС країни.

Відомство виступило з засудженням того, що воно назвало "тиском на торговельних та економічних партнерів Ірану".

Міністерство також заявило, що такі санкції створили "глибоку підозру і недовіру до серйозності намірів Америки на шляху дипломатії".

Напередодні, 1 травня, Трамп заявив, що всі покупці нафти та нафтохімічної продукції з Ірану "негайно" потраплять під вторинні санкції, на тлі перенесення на невизначений термін нового раунду переговорів щодо ядерної програми Тегерану.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Іран, США
 

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