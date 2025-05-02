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АНАЛІТИКА

WSJ: Китай може піти на поступку США, аби розблокувати переговори про мита

 

У Китаї обговорюють можливість зробити крок назустріч адміністрації Дональда Трампа у питанні контрабанди фентанілу - наркотичного засобу, який нелегально ввозиться до США, - для налагодження переговорів про мита.

Про це дізналась газета The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовників WSJ, керівник служби безпеки китайського лідера Сі Цзіньпіна Ван Сяохон останніми днями дізнавався, чого адміністрація Трампа хоче від КНР у контексті протидії контрабанді фентанілу.

Китайські компанії виробляють великі кількості хімікатів, відомих як "прекурсори", які надходять до злочинних угруповань у Мексиці та інших країнах для виробництва фентанілу і його контрабанди до США.

У Китаї в цьому звʼязку обговорюють можливість візиту Вана Сяохона до США для зустрічей з високопосадовцями адміністрації Трампа або ж переговорів з американською стороною у третій країні, пише WSJ.

Джерела видання зазначають, що Пекін налаштований на певне пом'якшення позиції Дональда Трампа щодо торговельної війни з Китаєм.

Торгова війна між США та Китаєм, у межах якої сторони запровадили взаємні тарифи, що перевищують 100%, практично заморозила торгівлю між двома найбільшими економіками світу.

Водночас в останні дні зʼявляються сигнали, що сторони готові до взаємних поступок.
Ключові теги: США, Китай
 

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