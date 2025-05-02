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ЗМІ: Рютте пропонує нову формулу витрат у НАТО, щоб задовольнити Трампа
23:13 02.05.2025 |
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував нову модель фінансування оборони, яка дозволить країнам-членам виконати вимогу президента США Дональда Трампа щодо витрат на рівні 5% ВВП.
Про це повідомили агентству Reuters співрозмовники, знайомі з цією ідеєю, пише "Європейська правда".
Рютте запропонував членам Альянсу збільшити витрати на оборону до 3,5% ВВП і виділити ще 1,5% на більш широкі витрати, пов'язані з безпекою, щоб задовольнити вимогу Трампа про 5%-й цільовий показник.
Агентство пише, що поняття "широкі витрати на оборону" ще має бути узгоджене. Співрозмовники стверджують, що це може включати витрати на модернізацію доріг і мостів для забезпечення транспортування важкої військової техніки.
На запитання, чи може НАТО підтвердити, що Рютте зробив таку пропозицію, речниця НАТО Еллісон Гарт не відповіла прямо. Вона сказала, що Рютте "неодноразово заявляв, що збільшення витрат на оборону необхідне для досягнення цілей у сфері потенціалу, про які союзники незабаром домовляться, та для забезпечення більш справедливого розподілу навантаження між союзниками".
"Це, ймовірно, передбачатиме не тільки збільшення інвестицій в оборону відповідно до узгоджених визначень НАТО, але й додаткові інвестиції в суміжні сфери, такі як інфраструктура та стійкість", - зазначила Гарт в електронному листі.
Також вона додала, що Рютте працює в тісній консультації з союзниками над підготовкою рішень з цього питання для саміту в Гаазі.
У цьому контексті варто зазначити, що новий посол США при НАТО Метью Вітакер нібито заявив німецькій стороні, що американський президент може проігнорувати цьогорічний саміт Альянсу, якщо держави-члени не оголосять про підвищення витрат на оборону.
Як відомо, США після приходу до влади Трампа вимагають від союзників по НАТО збільшити витрати на оборону до мінімум 5% ВВП.
Водночас на початку квітня польська сторона говорила, що нібито отримала підтвердження від Дональда Трампа про його участь у саміті в червні 2025 року.
Також очікується, що саміт Альянсу може відвідати президент України Володимир Зеленський.
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