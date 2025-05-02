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Трампу представили варіанти санкцій для тиску на РФ - ЗМІ
23:32 02.05.2025 |
Американські чиновники підготували для президента США Дональда Трампа низку варіантів посилення економічного тиску на Росію для того, щоб спонукати її до завершення війни проти України, повідомляє у п'ятницю, 2 травня, агенція Bloomberg з посиланням на джерела.
За словами співрозмовників видання, Трамп ще не прийняв жодного рішення щодо подальших санкцій проти РФ, оскільки тривають дипломатичні зусилля для мирного врегулювання.
Які саме варіанти розглядаються, співрозмовники агенції відмовилися уточнювати. Білий дім, Державний департамент США і речник спеціального представника Трампа Стіва Віткоффа, який відповідає за перемовини з РФ, не відповіли на запити про коментарі з цього питання.
У Сенаті підготували свій варіант санкцій проти РФ
Напередодні сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що більшість членів Сенату США (верхньої палати Конгресу) підтримала законопроєкт, який передбачає запровадження нових "жорстких" санкції проти Росії, якщо президент РФ Володимир Путін відмовиться від мирних переговорів.
За даними ЗМІ, ці санкції включатимуть підвищення мит на імпорт у США з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ чи уран, до 500 відсотків. Окрім того, американським громадянам планується заборонити купувати російські державні облігації.
США наполягають на безпосередніх домовленостях України і РФ
Водночас вчора низка американських посадовців виступила з коментарями щодо необхідності досягнення домовленостей між Україною та РФ щодо мирного врегулювання.
Так, речниця Держдепартаменту Теммі Брюс заявила, що США змінять "методологію і стиль" своїх зусиль з мирного врегулювання у війні. За її словами, саме Україна та Росія повинні "представити і розвити конкретні ідеї щодо того, як цей конфлікт має завершитися".
Зі схожою заявою виступив і віцепрезидент США Джей Ді Венс. "Тепер, коли кожна сторона знає умови миру іншої сторони, саме вони повинні досягти угоди", - сказав він в ефірі Fox News.
Венс також знову повторив тезу, що США можуть вийти з перемовин, якщо обидві сторони не підуть на поступки.
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