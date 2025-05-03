Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рубіо назвав рішення Німеччини визнати «АдН» екстремістською «тиранією під маскою»

 

Державний секретар США Марко Рубіо розкритикував у п'ятницю, 2 травня, рішення німецького Федерального відомства з охорони Конституції (BfV) про віднесення "Альтернативи для Німеччини" (АдН) до правоекстремістських партій на федеральному рівні.

"Німеччина щойно надала своїй розвідувальній службі нові повноваження для стеження за опозицією. Це не демократія, це замаскована тиранія", - написав він у соціальній мережі X.

Рубіо нагадав, що на позачергових виборах до Бундестагу АдН посіла друге місце і назвав екстремістською "смертельну імміграційну політику істеблішменту щодо відкритих кордонів, якій "Альтернатива для Німеччини" протистоїть".

"Німеччина повинна змінити курс", - додав він.

BfV вважає АдН загрозою демократичному порядку

Федеральне відомство з охорони Конституції ФРН, мотивуючи рішення про віднесення АдН до правоекстремістів, зазначило, що підозри в тому, що партія переслідує цілі, спрямовані проти вільного демократичного порядку, підтвердилися і "багато в чому перетворилися на впевненість".

"Пануюче в партії розуміння народу за етнічною та родовою ознакою несумісне з базовим вільним демократичним порядком", - заявили у відомстві.

Своє рішення там також обґрунтували "екстремістським характером партії в цілому, яка нехтує людською гідністю".

У АдН це рішення назвали політично мотивованим "ударом по німецькій демократії". Партія має намір його оскаржити.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7091
  0,1146
 0,28
EUR
 1
 47,3127
  0,2319
 0,49

Курс обміну валют на вчора, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1785  0,05 0,11 41,8667  0,10 0,24
EUR 46,7796  0,00 0,01 47,6044  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7200  0,13 0,30 41,7400  0,13 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес