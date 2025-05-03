Рубіо назвав рішення Німеччини визнати «АдН» екстремістською «тиранією під маскою»

Державний секретар США Марко Рубіо розкритикував у п'ятницю, 2 травня, рішення німецького Федерального відомства з охорони Конституції (BfV) про віднесення "Альтернативи для Німеччини" (АдН) до правоекстремістських партій на федеральному рівні.

"Німеччина щойно надала своїй розвідувальній службі нові повноваження для стеження за опозицією. Це не демократія, це замаскована тиранія", - написав він у соціальній мережі X.

Рубіо нагадав, що на позачергових виборах до Бундестагу АдН посіла друге місце і назвав екстремістською "смертельну імміграційну політику істеблішменту щодо відкритих кордонів, якій "Альтернатива для Німеччини" протистоїть".

"Німеччина повинна змінити курс", - додав він.

BfV вважає АдН загрозою демократичному порядку

Федеральне відомство з охорони Конституції ФРН, мотивуючи рішення про віднесення АдН до правоекстремістів, зазначило, що підозри в тому, що партія переслідує цілі, спрямовані проти вільного демократичного порядку, підтвердилися і "багато в чому перетворилися на впевненість".

"Пануюче в партії розуміння народу за етнічною та родовою ознакою несумісне з базовим вільним демократичним порядком", - заявили у відомстві.

Своє рішення там також обґрунтували "екстремістським характером партії в цілому, яка нехтує людською гідністю".

У АдН це рішення назвали політично мотивованим "ударом по німецькій демократії". Партія має намір його оскаржити.