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АНАЛІТИКА

Інвестфонд з відбудови Україна-США гарантуватиме закупівлі продукції на умовах «бери або плати» – Шмигаль

 

Українсько-американський інвестиційний фонд з відбудови, угода про створення якого була підписана 30 квітня у Вашингтоні та внесена на ратифікацію в Раду, гарантуватиме комерційні закупівлі продукції, передбаченою у відповідній угоді, на умовах "бери або плати", заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на "Годині уряду" у Верховній Раді в п'ятницю.

"Тобто на продукцію буде гарантований попит, при цьому в угоді немає якихось дискримінаційних умов щодо інших партнерів чи положень щодо продажу товарів та ресурсів по невигідних для України цінам американським компаніям", - наголосив він.

В опублікованій урядом угоді в Статті VIII "Ринкові права на купівлю видобутку" зазначено, що в умовах нових ліцензій та користування надрами має бути передбачено не тільки право Фонду на купівлю видобутку на ринкових комерційних умовах, але й вимога утримуватися від пропозиції будь-якій третій стороні значно вигідніших фінансових або економічних умов для купівлі видобувної продукції та певні обмеження щодо укладення угод про закупівлю продукції з контрагентами.

"Детальні процедури та умови таких прав на купівлю видобувної продукції мають бути викладені в Угоді про обмежене партнерство та імплементовані відповідно до чинного законодавства та зобов'язань України перед ЄС", - йдеться в угоді.

В уряді підтвердили, що всі видобувачі за новими ліцензіями мають пропонувати фонду на продаж свою продукцію з того переліку мінералів, який перерахований в угоді, а також нафту й газ, а продаж ї іншим покупцям не можу відбуватися за кращими умовами.

Шмигаль підкреслив, що українська переговорна команда по поверненню з Вашингтона у понеділок в режимі 24/7 буде доступною для народних депутатів і відповість на всі додаткові питання по угоді.

За його словами, окрім угоди будуть підписані ще два імплементаційних документи.

"Ключові умови вже фактично погоджені переговорниками, юридичними командами, одна з них - це буде, власне, імплементаційна або комерційна угода про створення фонду або так званого обмеженого партнерства LLC, або ТОВ з українським перекладом, відповідно вона буде передбачати умови як створюється фонд і, власне, параметри імплементації", - пояснив прем'єр.

Він додав, що друга угода буде передбачати умови роботи цього фонду.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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