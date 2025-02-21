Дослідження виявило, що алгоритми TikTok та X просувають ультраправих перед виборами в Німеччині

Нове дослідження, проведене організацією Global Witness, виявило значну політичну упередженість алгоритмів рекомендацій у TikTok та X (раніше Twitter) на користь ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) перед федеральними виборами в Німеччині, які відбудуться цієї неділі, повідомляє TechCrunch.

Дослідження показало, що обидві платформи значною мірою просувають контент, який підтримує AfD:

TikTok: 78% політичного контенту, рекомендованого новим користувачам, підтримувало AfD - це майже в чотири рази більше, ніж рівень підтримки партії у виборців, який наразі становить близько 20%;

X: 64% політичного контенту, показаного користувачам, також підтримувало AfD.

Дослідження також виявило, що користувачі, які не виявляли політичної прихильності, отримували правоорієнтований контент у понад двічі частіше, ніж лівоорієнтований. Зокрема, TikTok просував правий контент у 74% випадків, а X - у 72%.

Instagram (Meta) також потрапив в дослідження, і хоча платформа демонструвала меншу упередженість, 59% політичного контенту на ній мала правоорієнтований характер.

Для аналізу потенційної упередженості дослідники створили тестові акаунти на TikTok, X та Instagram. Щоб забезпечити баланс, акаунти підписалися на сторінки чотирьох основних німецьких партій - CDU (консервативна), SPD (центристська), AfD (ультраправа) та "Зелені" (лівоцентристські), а також на акаунти їхніх лідерів.

Кожен акаунт взаємодіяв з контентом усіх чотирьох партій: переглядав відео не менше 30 секунд, прокручував зображення та читав пости. Таким чином, дослідники прагнули створити образ "нейтрального" користувача, щоб побачити, який контент платформи рекомендують без упередженості.

Еллен Джудсон, старша дослідниця з питань цифрових загроз у Global Witness, зазначила:

"Нас найбільше турбує те, що ми не знаємо, чому нам рекомендували саме цей контент. Хоча ми бачимо упередженість, механізми роботи алгоритмів залишаються непрозорими."

Джудсон припустила, що така упередженість є побічним ефектом алгоритмів, створених для максимізації залучення користувачів.

"Коли алгоритми намагаються втримати увагу користувачів, вони часто підсилюють контент, який викликає емоції - а політично поляризований контент працює найкраще," - додала вона.

TikTok відреагував на звіт, заявивши, що методологія дослідження є хибною, оскільки базується лише на кількох тестових акаунтах, що, на думку компанії, не є репрезентативним.

X не прокоментувала результати дослідження. Однак власник платформи, Ілон Маск, відкрито підтримує AfD - він використовував власний акаунт для агітації за партію, а також провів стрім з лідером AfD Аліс Вайдель, що суттєво підвищило впізнаваність партії.

"Ми не знаємо, чи були внесені зміни в алгоритми X, щоб просувати контент AfD," - сказала Джудсон. "Але ми сподіваємося, що Європейська комісія розслідує ці результати."

У відповідь на подібні загрози Європейський Союз ухвалив Акт про цифрові послуги (DSA), який зобов'язує великі технологічні платформи, включаючи TikTok, X та Instagram, забезпечувати прозорість своїх алгоритмів та боротися з системними ризиками, такими як політична упередженість.

Проте повноцінна реалізація DSA просувається повільно. Стаття 40 регламенту, яка дозволяє перевіреним дослідникам отримувати доступ до внутрішніх даних платформ, ще не набрала чинності.

"Ми уважно стежимо за тим, коли дослідники отримають доступ до даних," - зазначила Джудсон. "Лише тоді ми зможемо дати остаточну оцінку упередженості платформ."

Низка інших досліджень вже раніше виявляла політичну упередженість у соціальних мережах. У 2021 році внутрішнє розслідування Twitter (ще до придбання Маском) показало, що алгоритми платформи віддають перевагу правому контенту. Схожі результати показали дослідження на YouTube.

Ці висновки викликають тривогу, адже вони свідчать про потенційний вплив алгоритмів на формування громадської думки під час виборів.

"Соціальні мережі повинні залишатися нейтральними під час виборчих кампаній," - наголошує Джудсон. "Але ми бачимо, що алгоритми підштовхують користувачів до споживання певного контенту - інколи навіть несвідомо."

Global Witness вже передала результати дослідження Європейській комісії з вимогою розпочати розслідування. DSA передбачає суворі санкції для порушників - аж до 6% від річного глобального доходу компанії. Також ЄС може тимчасово заблокувати доступ до платформи, якщо вона не виконує вимоги.

Однак наразі, попри численні скарги, конкретних дій щодо TikTok, X чи Instagram у сфері забезпечення чесності виборів не вжито.

