Фінансові новини
- |
- 29.04.25
- |
- 12:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Десятки танків Abrams, які Австралія пообіцяла Україні минулого року, будуть відправлені – АВС
08:44 29.04.2025 |
Австралія протягом останніх тижнів отримала перші зі своїх 75 нових танків M1A2, які зрештою замінять армійський парк із 59 старих машин M1A1, що ніколи не використовувалися в бойових діях і які планували віддати Україні.
Як пише АВС, передача Австралією своїх застарілих танків Abrams «третій країні» вимагала дозволу від США відповідно до їхніх Міжнародних правил торгівлі зброєю (ITAR), незважаючи на те, що Вашингтон минулого року відправив 31 власний танк M1A1 до України.
Оскільки закінчується термін служби австралійських M1A1, невелика їх кількість потребуватиме ремонтних робіт перед доставкою до Європи або ж їх можна буде просто швидко відправити до України та використати як запасні частини чи для інших цілей.
Посол України в Австралії Василь Мирошниченко привітав передачу танків Abrams, назвавши цей крок «значним внеском».
Десятки австралійських танків Abrams, які незабаром будуть замінені, будуть відправлені в Україну в рамках пакету військової підтримки на суму 245 мільйонів доларів. Це відбудеться більш ніж через рік після того, як Київ вперше висловив зацікавленість у застарілому парку M1A1, і через кілька місяців після того, як Австралія відхилила прохання про передачу своїх гелікоптерів Taipan.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну влада Австралії засудила дії російської влади та запровадила санкції проти РФ. Обмеження стосуються сотень російських громадян та компаній.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Десятки танків Abrams, які Австралія пообіцяла Україні минулого року, будуть відправлені – АВС
ТОП-НОВИНИ
|НБУ визнав репутацію Порошенка небездоганною через санкції, стверджують його адвокати
|Путін оголосив нове «перемир'я» - від 7 по 11 травня
|Угода про ресурси. Україна і США домовились не враховувати попередню допомогу - Шмигаль
|Трамп поділився враженнями від зустрічі із Зеленським у Ватикані
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Москитні сітки на двері на магнітах
|Чайний інтернет-магазин HOTTEA – магія смаку та затишку у Києві
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|У Ватикані порушили протокол задля Зеленського
|Україна намагатиметься досягти згоди США продати необхідну кількість Patriot – Зеленський
|Reuters опублікував текст «остаточної пропозиції» США Києву і Москві
|Газета The Telegraph оприлюднила п'ять вимог Києва до потенційної мирної угоди
|В «Євросолідарності» пояснили, з чим пов’язаний позов про поділ майна подружжя Порошенків
|Випущену по Києву балістичну ракету було виготовлено в КНДР, більшість іноземних компонентів в ній - виробництва США – Зеленський
Бізнес
|Google переносить виробництво смартфонів Pixel з В'єтнаму до Індії через високі тарифи США
|Ілон Маск накладає тіньові бани на блогерів, які критикують його в X — The New York Times
|Xiaomi змушує працівників працювати по 12–15 годин і карають за вихідні — ЗМІ
|У Франції понад 200 ЗМІ позиваються до Meta
|TSMC представила новий техпроцес 1,4-нм
|Bloomberg: конкурент Starlink від Amazon зазнає труднощів із нарощуванням виробництва супутників
|Нова гібридна система Hyundai покращує паливну ефективність на 45%