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АНАЛІТИКА

Десятки танків Abrams, які Австралія пообіцяла Україні минулого року, будуть відправлені – АВС

 

Австралія протягом останніх тижнів отримала перші зі своїх 75 нових танків M1A2, які зрештою замінять армійський парк із 59 старих машин M1A1, що ніколи не використовувалися в бойових діях і які планували віддати Україні.

Як пише АВС, передача Австралією своїх застарілих танків Abrams «третій країні» вимагала дозволу від США відповідно до їхніх Міжнародних правил торгівлі зброєю (ITAR), незважаючи на те, що Вашингтон минулого року відправив 31 власний танк M1A1 до України.

Оскільки закінчується термін служби австралійських M1A1, невелика їх кількість потребуватиме ремонтних робіт перед доставкою до Європи або ж їх можна буде просто швидко відправити до України та використати як запасні частини чи для інших цілей.

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко привітав передачу танків Abrams, назвавши цей крок «значним внеском».

Десятки австралійських танків Abrams, які незабаром будуть замінені, будуть відправлені в Україну в рамках пакету військової підтримки на суму 245 мільйонів доларів. Це відбудеться більш ніж через рік після того, як Київ вперше висловив зацікавленість у застарілому парку M1A1, і через кілька місяців після того, як Австралія відхилила прохання про передачу своїх гелікоптерів Taipan.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну влада Австралії засудила дії російської влади та запровадила санкції проти РФ. Обмеження стосуються сотень російських громадян та компаній.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

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