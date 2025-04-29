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"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Рубіо поговорив з главою МЗС Британії про Україну і зустріч Зеленського з Трампом
08:48 29.04.2025 |
Держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі, однією з тем якої стала ситуація з розв'язаною РФ війною проти України.
Про це йдеться в заяві Держдепу, повідомляє "Європейська правда".
В ході розмови йшлося про зусилля щодо забезпечення та підтримки міцного припинення війни між Росією та Україною.
Також очільники зовнішньополітичних відомств поговорили про "продуктивною зустріч" президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським 26 квітня у Ватикані.
Крім того, Рубіо та Леммі торкнулись теми переговорів між США, Францією, Німеччиною та Україною, які відбулися 22 квітня в Лондоні під егідою Великої Британії.
"Державний секретар подякував міністру закордонних справ Леммі за роботу Великої Британії з досягнення міцного миру в Україні", - йдеться в заяві.
Тим часом ЗМІ повідомили, що європейські та українські посадовці побоюються, що Трамп може оголосити про вихід із "мирних переговорів" з Києвом і Москвою, використовуючи як привід навіть незначний прогрес.
Сам Рубіо казав, що найближчий тиждень буде "критично важливим" для рішення Штатів з приводу того, чи продовжувати намагання зупинити війну між РФ і Україною.
В останні дні президент США почав критикувати останні удари Росії по українських містах і висловив сумнів, що господар Кремля Путін хоче завершити війну, а також пригрозив йому санкціями.
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