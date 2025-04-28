Трамп поділився враженнями від зустрічі із Зеленським у Ватикані

Президент США Дональд Трамп назвав "прекрасною" зустріч зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у Ватикані, яка проходила під час похорону Папи Римського Франциска.

Про це він сказав журналістам перед посадкою на президентський літак, повідомляє "Європейська правда".

Трамп розповів, що зустріч із Зеленським "пройшла добре".

"У нас була гарна зустріч. Це була прекрасна зустріч...Це найпрекрасніший кабінет, який я коли-небудь бачив...Він (Зеленський - Ред.) хоче зробити щось хороше для своєї країни. Думаю, він робить хорошу роботу і важко працює", - зазначив він.

За словами американського президента, Зеленський в ході зустрічі сказав, що "йому потрібно більше зброї".

"Але він говорить так уже три роки...А зараз я хочу подивитися, що станеться щодо Росії. Тому що я був здивований і розчарований щодо Росії. Дуже розчарований, що вони бомбили ці місця", - сказав Трамп.

Він також додав, що на зустрічі Зеленський "коротко" порушив питання Криму, однак Трамп знову повторив, що "Крим віддав Барак Хуссейн Обама і Байден".

Трамп також зауважив, що їхні стосунки із Зеленським "ніколи не були поганими", а ситуація в Овальному кабінеті наприкінці лютого була "невеликою суперечкою".

Американський президент каже, що бачить, що зараз Зеленський "став спокійнішим", він "розуміє картину" і "хоче укласти угоду".



