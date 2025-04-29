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Трамп зобов'язав водіїв вантажівок у США говорити англійською: підписано указ
09:13 29.04.2025 |
Президент США Дональд Трамп підписав указ, що зобов'язує водіїв вантажівок вільно говорити англійською.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
У документі цей захід охарактеризовано як "вимогу безпеки для професійних водіїв, що не підлягає обговоренню".
"Моя адміністрація забезпечуватиме дотримання закону для захисту безпеки американських далекобійників, водіїв, пасажирів та інших осіб, зокрема шляхом дотримання правил гарантування безпеки, які гарантують, що будь-яка особа за кермом комерційного транспортного засобу має належну кваліфікацію і володіє нашою національною мовою - англійською", - йдеться в указі.
Що передувало
Нагадаємо, минулого місяця Трамп підписав окремий указ, яким оголосив англійську мову офіційною мовою США.
Це був перший випадок в історії Америки, коли офіційну мову було призначено на національному рівні. Також наказ скасував мандат, підписаний президентом Біллом Клінтоном, який вимагав від агентств надавати допомогу тим, хто не говорить англійською. При цьому агентствам, як і раніше, дозволено пропонувати послуги іншими мовами.
CNN додає, що накази надійшли на тлі агресивної боротьби Трампа з нелегальною імміграцією та кроків із реформування імміграційної системи США.
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