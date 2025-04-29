Фінансові новини
- |
- 29.04.25
- |
- 12:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Конгресмен-демократ представив сім потенційних статей імпічменту проти президента Трампа
08:52 29.04.2025 |
Член Палати представників від штату Мічиган Шрі Танедар у понеділок представив сім потенційних статей імпічменту проти президента Трампа, повідомляє портал Axios.
"Це перший випадок цього року, коли демократ у Палаті представників спробував оголосити імпічмент президенту або члену його адміністрації - хоча майже напевно він не буде останнім", - зазначає автор матеріалу Ендрю Солендер.
Депутат Ел Грін (Техас), якого минулого місяця розкритикували за те, що він зірвав виступ Трампа на спільному засіданні Конгресу, заявив, що також планує підготувати статті про імпічмент. Депутат Ільхан Омар (Міннесота) також в приватному порядку запропонував оголосити імпічмент міністру оборони Піту Хегсету, раднику з питань національної безпеки Майку Уолтцу і директору національної розвідки Талсі Габбард через "Сигналгейт".
"Танедар, який у понеділок вранці став другим претендентом на первинних виборах, заявив у своїй заяві, що Трамп "не здатний виконувати обов'язки президента і представляє явну і реальну загрозу для конституції нашої країни і нашої демократії. Ми не можемо чекати, поки буде завдано ще більшої шкоди. Конгрес повинен діяти ", - цитує конгресмена Axios.
Статті імпічменту звинувачують Трампа в перешкоджанні правосуддю, зловживанні владою, узурпації влади, хабарництві та корупції - в основному, пов'язаних з консолідацією влади і особистих фінансів президента.
"Ці заходи майже напевно нікуди не приведуть, особливо з республіканцями, які контролюють і Палату представників, і Сенат. Теоретично Танедар може змусити проголосувати за імпічмент, але поки що не сказав, чи зробить він це", - зазначено в матеріалі Axios.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Десятки танків Abrams, які Австралія пообіцяла Україні минулого року, будуть відправлені – АВС
ТОП-НОВИНИ
|НБУ визнав репутацію Порошенка небездоганною через санкції, стверджують його адвокати
|Путін оголосив нове «перемир'я» - від 7 по 11 травня
|Угода про ресурси. Україна і США домовились не враховувати попередню допомогу - Шмигаль
|Трамп поділився враженнями від зустрічі із Зеленським у Ватикані
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Москитні сітки на двері на магнітах
|Чайний інтернет-магазин HOTTEA – магія смаку та затишку у Києві
У РУБРИЦІ
|Литва масово вироблятиме шведські БМП CV90
|Макрон заявив про посилення тиску на Росію у найближчі вісім-десять днів
|Венс заявив про загрозу переростання російсько-української війни в ядерну
|Прем'єр Канади після перемоги його партії: нашим старим стосункам зі США настав кінець
|Індія купує у Франції 26 винищувачів Rafale Marine: вартість угоди – $7,4 млрд
|Трамп не виключив розширення санкцій проти Росії
Бізнес
|Google переносить виробництво смартфонів Pixel з В'єтнаму до Індії через високі тарифи США
|Ілон Маск накладає тіньові бани на блогерів, які критикують його в X — The New York Times
|Xiaomi змушує працівників працювати по 12–15 годин і карають за вихідні — ЗМІ
|У Франції понад 200 ЗМІ позиваються до Meta
|TSMC представила новий техпроцес 1,4-нм
|Bloomberg: конкурент Starlink від Amazon зазнає труднощів із нарощуванням виробництва супутників
|Нова гібридна система Hyundai покращує паливну ефективність на 45%