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АНАЛІТИКА

У Франції понад 200 ЗМІ позиваються до Meta

10:27 25.04.2025 |

Новини IT

 

Понад 200 французьких ЗМІ, серед яких TF1, France Télévisions, Radio France та Le Figaro, подали до суду на американську компанію Meta, якій належать Facebook та Instagram, звинувативши її у незаконному зборі персональних даних користувачів у сфері інтернет-реклами.

Про позов повідомили в середу адвокати медіа, передає Укрінформ із посиланням на Le Figaro.

За словами адвокатів, інтернет-гігант "масово збирав персональні дані своїх користувачів, не інформуючи і не запитуючи їхньої згоди, що є грубим порушенням європейських правил захисту даних (RGPD)".

Справу розглядатиме Паризький суд з питань економічної діяльності. У списку позивачів є всі типи французьких медіа - приватні та державні теле- і радіостанції (в тому числі TF1, France Télévisions, Radio France, група RMC BFM, Lagardère, яка, зокрема, володіє телеканалом Europe 1), національні щоденні газети (Le Figaro, Libération) та регіональні видання, низка журналів і відеоплатформа Dailymotion.

Медіа сподіваються отримати компенсацію за величезні економічні збитки, завдані недобросовісною комерційною практикою.

"Використовуючи незаконно зібрані дані споживачів, щоб пропонувати ультратаргетовану рекламу, Meta змогла захопити більшу частину рекламних інвестицій на шкоду ЗМІ", - стверджують юристи, які вже назвали процес «історичним».

Meta разом з Google утримує приблизно 75% французького ринку цифрової реклами.

Реакції компанії на цей позов ще не було.
 

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