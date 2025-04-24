Нова гібридна система Hyundai покращує паливну ефективність на 45%

Hyundai Motor Group представила гібридну силову установку нового покоління, що дебютувала на позашляховику Palisade. Компанія обіцяє значний приріст продуктивності та економічності, а також широкі можливості щодо конфігурації.

Головною особливістю стала нова трансмісія з двома інтегрованими електромоторами. Один відповідає за запуск двигуна, рекуперацію та допомогу при прискоренні, а другий - за основний рух і гальмування. Hyundai зазначає, що використання двох електричних агрегатів замість одного підвищує потужність, покращує плавність ходу, знижує рівень шуму і вібрацій.

Ця трансмісія може поєднуватися з різними бензиновими двигунами. Hyundai натякнула на широкий діапазон потужності - від приблизно 100 к.с. (74 кВт) до 300+ к.с. (221 кВт). Перша серійна версія об'єднує гібридну трансмісію з турбованим 2,5-літровим двигуном, за яким піде система з 1,6-літровим мотором.

Перелік змін охоплює оптимізовану циркуляцію всередині циліндрів, нову паливну систему і поршні, а також оптимізований для гібридів робочий цикл з мінімальними втратами енергії. Стартер і генератор інтегровані в трансмісію, що також підвищує ефективність.

У Palisade гібридна версія 2.5 T-GDi розвиває 334 к.с. (246 кВт) та 460 Н-м. Це на 19% потужніше та на 9% більше "моменту", ніж у просто бензинового мотору такого об'єму. Водночас паливна економічність поліпшена на 45%.

Гібрид на базі 1.6 T-GDi дебютує в новому, поки що безіменному середньорозмірному SUV. Hyundai обіцяє зростання крутного моменту на 13 Н-м і зниження витрати палива більш ніж на 4%.

Гібридна система Hyundai нового покоління. Ілюстрація: Hyundai Motor Group

Також було представлено систему повного приводу e-AWD з електромотором на задній осі, яка покращує прохідність і динаміку.

Hyundai Motor планує впроваджувати нові гібридні силові установки в усі свої бренди - від компактних моделей Hyundai та Kia до преміальних Genesis.