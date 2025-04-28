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АНАЛІТИКА

Угода про ресурси. Україна і США домовились не враховувати попередню допомогу - Шмигаль

 

Україна та США домовились, що в угоді про ресурси не буде зараховуватись допомога, яку Штати надали до підписання документа. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі з американським міністром фінансів Скоттом Бессентом на Spring Meetings Світового банку та Міжнародного валютного фонду.

"Досягнуто домовленостей, що в документі не зараховується допомога, надана до її підписання", - заявив голова українського уряду після заходу у Штатах.

За його словами, під час зустрічі з головою Мінфіну США окремою темою розмови була угода про ресурси.

Шмигаль зазначив, що над документом працюють юридичні команди і є "хороший прогрес".

"Головне - чітко визначили наші червоні лінії, угода має відповідати європейським зобов'язанням, а також не суперечити Конституції та законодавству України", - розповів посадовець.

Він наголосив, що угода обов'язково повинна бути ратифікована парламентом.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

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