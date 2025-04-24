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Bloomberg: конкурент Starlink від Amazon зазнає труднощів із нарощуванням виробництва супутників
17:44 24.04.2025 |
Компанія Amazon зазнає труднощів у реалізації свого супутникового інтернет-проєкту Project Kuiper, який має стати конкурентом Starlink від Ілона Маска. За понад рік після початку виробництва компанія зуміла виготовити лише кілька десятків супутників, пише Bloomberg.
Через повільне нарощування темпів і затримки запусків ракет Amazon, ймовірно, доведеться просити Федеральну комісію зв'язку США (FCC) про відстрочку. За вимогами регулятора, компанія має вивести на орбіту щонайменше половину з 3236 запланованих супутників до кінця липня 2026 року.
Водночас інженери Kuiper досі не досягли стабільного виробництва хоча б одного супутника на день. Щоб виконати план, Amazon доведеться щонайменше учетверо збільшити темпи виготовлення. Компанія вже працює над цим - запустила виробництво на повну потужність, у тому числі з нічними змінами, та заявляє, що її графік відповідає планам запуску перших комерційних послуг вже наприкінці 2025 року.
Наразі Project Kuiper - один із найважливіших напрямків розвитку Amazon. Команда проєкту включає колишніх співробітників SpaceX, і головна мета - забезпечити глобальне підключення до інтернету для приватних осіб, компаній і державних структур.
З іншого боку, Starlink від SpaceX уже має близько 8000 супутників на орбіті та обслуговує понад 5 мільйонів користувачів. Проте деякі потенційні клієнти стали скептичніше ставитися до Starlink через політичну активність Маска, який підтримує Дональда Трампа, - тому Kuiper для них виглядає як прийнятна альтернатива.
Перший комерційний запуск 27 супутників Kuiper був запланований на 9 квітня 2025 року, але його перенесли на 28 квітня через погану погоду. Запуски ускладнюються тим, що більшість ракет, замовлених у різних компаній, усе ще перебувають у розробці. Тим часом FCC ще може не надати відстрочку, хоча галузеві експерти вважають це ймовірним.
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