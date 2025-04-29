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Путін оголосив нове «перемир'я» - від 7 по 11 травня
17:17 28.04.2025 |
Президент Росії Володимир Путін вирішив оголосити перемир'я до 80-ї річниці перемоги у Другій світовій війні. Це оголошення у понеділок, 28 квітня, поширила пресслужба Кремля.
Як стверджується у повідомленні, Путін, "виходячи з гуманітарних міркувань", вирішив у "дні 80-ї річниці Перемоги - з нуля годин з 7 на 8 травня до нуля годин з 10 на 11 травня" оголосити в односторонньому порядку перемир'я.
"На цей період зупиняються усі бойові дії", - йдеться у повідомленні. При цьому наголошується, що "Росія вважає, що українська сторона має наслідувати цей приклад". Також у повідомленні міститься погроза, що у разі "порушень перемир'я українською стороною" буде "адекватна та ефективна відповідь".
Україна поки офіційно не коментувала рішенння Путіна.
РФ заявляє, що готова до мирних переговорів "без попередніх умов"
Також у Кремлі заявили, що РФ нібито готова до мирних переговорів "без попередніх умов".
Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков також заявляв, що "сигнал про готовність" відновити прямі переговори з Росією має надійти від Києва. "Принаймні, Київ має вжити якихось дій у цьому зв'язку. У них же діє юридична заборона на це. Але поки що ми не бачимо жодних дій", - цитує його російське інформагентство ТАСС.
РФ майже 3000 разів порушила "великоднє перемир'я"
Нагадаємо, у ході так званого "великоднього перемир'я", яке Путін оголосив з 18:00 19 квітня на 30 годин, Україна зафіксувала порушення з боку РФ 2935 разів. Найбільше обстрілів і штурмових дій було зафіксовано на Покровському напрямку, повідомив тоді президент України Володимир Зеленський.
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