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Xiaomi змушує працівників працювати по 12–15 годин і карають за вихідні — ЗМІ
11:55 25.04.2025 |
Xiaomi опинилася в центрі скандалу після появи повідомлень про надмірне робоче навантаження для співробітників. На китайській платформі Maimai, що нагадує LinkedIn, з'явився допис, у якому стверджується: компанія вимагає щонайменше 11,5 години роботи на день.
Працівники, які працюють менш ніж вісім годин, мають пояснювати це письмово. Ті ж, хто постійно опиняється внизу рейтингу за кількістю відпрацьованого часу, проходять співбесіди з керівництвом або піддаються тиску щодо звільнення.
Декілька співробітників підтвердили цю інформацію китайському медіа Jiupai News. Один із працівників мобільного підрозділу розповів, що в його команді нормою є 12,5 години роботи на день, тоді як в інших доходить до 14-15 годин.
Особливо тривожить те, що ці вимоги не оформлені офіційно - їх передають усно, щоб уникнути слідів. Працівники зі Шанхаю і Цзянсу підтверджують, що в їхніх відділах встановлено графік у 11,5-12 годин, а спроби взяти вихідний знижують середній показник і викликають новий тиск з боку керівництва.
Контрактні працівники стикаються з іще жорсткішими умовами - 11 годин на день без винятків. За порушення - попередження або звільнення.
Xiaomi поки не коментувала ситуацію.
Нагадаємо, що Xiaomi представила потужний, стильний і доступний смартфон Redmi Turbo 4 Pro з OLED-екраном, Snapdragon 8s Gen4 та акумулятором високої ємності. Гаджет стане новинкою середнього класу, але з характеристиками, які можна порівняти з флагманськими моделями.
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