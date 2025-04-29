Трамп не виключив розширення санкцій проти Росії

Президент Сполучених Штатів не виключив можливість запровадження нових санкційних обмежень проти Росії.

Як повідомляє Укрінформ, про це Дональд Трамп сказав в інтерв'ю The Altantic.

"Це не обовʼязково має бути зброя. Є багато різної зброї. Не обовʼязково має йтися про зброю із кулями. Це може бути санкційна зброя, банківська чи інша зброя", - відповів глава Білого дому на запитання про те, чи надасть він Україні більше озброєння.

Він також зауважив, що дії Росії можуть змусити його бути більш прихильним до України. "Не обовʼязково на боці Зеленського, але на боці України - так", - зазначив президент США.

Додамо, що інтервʼю було записане до того, як Трамп провів зустріч із Зеленським у Ватикані минулих вихідних. По її завершенні американський лідер висловив сумнів щодо того, чи має Путін справжнє бажання досягти миру в Україні.