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Індія купує у Франції 26 винищувачів Rafale Marine: вартість угоди – $7,4 млрд
09:23 29.04.2025 |
Франція продасть Індії 26 винищувачів Rafale. Відповідну угоду уряди країн підписали у понеділок, 28 квітня, повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.
"Сьогодні підписано міжурядову угоду, яка підтверджує замовлення Індії у Франції 26 літаків Rafale Marine виробництва Dassault Aviation. Дякуємо нашим індійським партнерам за їхню нову впевненість у досконалості французької оборонної промисловості", - написав Лекорню у соцмережі Х.
Угоду щодо придбання французьких винищувачів уряд Індії схвалив 9 квітня.
За даними Bloomberg, угода вартістю 640 млрд рупій ($7,4 млрд) містить чотири двомісні навчально-тренувальні літаки та технічне обслуговування 36 винищувачів Rafale, які Індія закупила для своїх Військово-повітряних сил 2016 року.
Основу флоту становитиме авіаносець місцевого виробництва INS Vikrant Військово-морських сил Індії.
Нині Індія має застарілий флот винищувачів МіГ-29К російського виробництва, які базуються на INS Vikramaditya - другому авіаносці Індії.
Угода з постачання винищувачів для ВМС була ключовою темою переговорів між двома сторонами з моменту візиту прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді до Франції у 2023 році, зазначає агентство.
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