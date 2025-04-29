Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп визнав, що його третій президентський термін став би «значним порушенням»

 

Дональд Трамп заявив, що не має наміру втретє балотуватися на посаду президента Сполучених Штатів у 2028 році.

Як повідомляє Укрінформ, про це Дональд Трамп сказав у інтерв'ю The Altantic.

"Я не планую цього робити. Думаю, це було б дуже важко втілити", - відповів він на запитання про ймовірність висування своєї кандидатури втретє.

Президент додав, що не просив Мінʼюст вивчити законність такого крокую При цьому Трамп визнав, що третій президентський термін став би "значним порушенням".

Нагадаємо, у 22-й поправці до Конституції США прямо сказано, що жодна людина не може бути обрана президентом більше, ніж двічі.

Внести поправку до Конституції, аби скасувати таке обмеження, було б надзвичайно важко. Це потребувало б або 2/3 голосів Конгресу, або згоди 2/3 з-поміж 50 штатів скликати конституційний з'їзд, щоб запропонувати ці зміни.

А для ратифікації змін необхідна була б згода 3/4 з 50 штатів.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7441
  0,0072
 0,02
EUR
 1
 47,3921
  0,0065
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2130  0,01 0,01 41,8759  0,08 0,19
EUR 47,0037  0,05 0,11 47,8319  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5800  0,22 0,53 41,6050  0,21 0,49
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес