Трамп визнав, що його третій президентський термін став би «значним порушенням»

Дональд Трамп заявив, що не має наміру втретє балотуватися на посаду президента Сполучених Штатів у 2028 році.

Як повідомляє Укрінформ, про це Дональд Трамп сказав у інтерв'ю The Altantic.

"Я не планую цього робити. Думаю, це було б дуже важко втілити", - відповів він на запитання про ймовірність висування своєї кандидатури втретє.

Президент додав, що не просив Мінʼюст вивчити законність такого крокую При цьому Трамп визнав, що третій президентський термін став би "значним порушенням".

Нагадаємо, у 22-й поправці до Конституції США прямо сказано, що жодна людина не може бути обрана президентом більше, ніж двічі.

Внести поправку до Конституції, аби скасувати таке обмеження, було б надзвичайно важко. Це потребувало б або 2/3 голосів Конгресу, або згоди 2/3 з-поміж 50 штатів скликати конституційний з'їзд, щоб запропонувати ці зміни.

А для ратифікації змін необхідна була б згода 3/4 з 50 штатів.