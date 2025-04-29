Фінансові новини
- |
- 29.04.25
- |
- 12:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Конфронтація послаблюється: США та Мексика підписали дві важливі угоди
08:58 29.04.2025 |
Сполучені Штати та Мексика уклали дві ключові сільськогосподарські угоди, що дозволило скасувати напругу в торговельних відносинах на тлі митних тарифів адміністрації Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Згідно з домовленостями, Мексика зобов'язалася постачати воду техаським фермерам після скарг США щодо невиконання умов багаторічної угоди.
Крім того, сторони домовилися про спільні заходи боротьби зі шкідником великої рогатої худоби, - новозеландським гвинтовим черв'яком, - на території Мексики, що дозволило уникнути можливих обмежень на імпорт американської худоби.
Ці домовленості свідчать про прагнення Мексики до співпраці зі США попри жорсткішу позицію адміністрації Трампа. Це позитивний сигнал для Мехіко, яка прагне добитися скасування тарифів на автозапчастини, сталь та інші товари.
Згідно із заявою Міністерства сільського господарства США, уряд Мексики погодився передати воду з міжнародних водосховищ і збільшити частку США в стоці шести приток річки Ріо-Гранде до кінця поточного п'ятирічного водного циклу, який завершується 24 жовтня цього року. Домовленість базується на положеннях Водного договору 1944 року, відповідно до якого Мексика має передавати США 1,75 млн акр-футів води за п'ять років, тоді як США постачають 1,5 млн акр-футів води до Мексики з річки Колорадо. Наразі точні обсяги короткострокового постачання води невідомі.
У заяві Міністерства сільського господарства Мексики зазначається, що країна погодилася на негайну передачу води, а також на додаткові поставки впродовж наступного сезону дощів для запобігання потенційному дефіциту наприкінці водного циклу. Також у відомстві наголосили, що переукладання Водного договору 1944 року не вважається необхідним, оскільки його положення є вигідними для обох сторін.
Стосовно боротьби з новозеландським гвинтовим черв'яком, обидві сторони повідомили про досягнення окремої домовленості, деталі якої наразі не розголошуються. Раніше міністр сільського господарства США Брук Роллінз попереджала про можливе відновлення обмежень на імпорт худоби у разі недостатніх заходів боротьби зі шкідником, який становить загрозу для поголів'я великої рогатої худоби.
Роллінз заявила, що під час робочого візиту до Огайо вона провела переговори з міністром сільського господарства Мексики Хуліо Бердеге, за підсумками яких було досягнуто згоди щодо спільних дій у цьому напрямку. Бердеге у дописі на платформі X повідомив, що сторони погодили заходи, які відповідають інтересам обох країн і спрямовані на стримування та ліквідацію шкідника.
Політика уникнення конфронтації
Нагадаємо, що в листопаді минулого року Міністерство сільського господарства США тимчасово призупинило імпорт великої рогатої худоби з Мексики після виявлення випадку зараження у штаті Чіапас. Імпорт було відновлено у січні.
Президент Мексики Клаудія Шейнбаум дотримується політики уникнення конфронтації з адміністрацією Трампа, закликаючи до "холоднокровного" підходу у вирішенні двосторонніх торговельних питань, зокрема за допомогою прямих телефонних переговорів. Завдяки такій тактиці Мексиці вдалося добитися часткового скасування тарифів.
Попри певні поступки, Мексика продовжує стикатися з тарифами на товари, які не підпадають під дію Північноамериканської угоди про вільну торгівлю, а також на сталь, алюміній та окремі категорії автомобілів.
Уряд Шейнбаум висловлює впевненість у можливості подальшого зниження тарифів і успішного перегляду угоди між США, Мексикою та Канадою, запланованого на наступний рік, хоча переговори можуть розпочатися раніше.
Мита Трампа для Мексики
На початку лютого адміністрація президента США Дональдр Трампа запровадила 25% мита на імпорт товарів з Канади та Мексики. Рішення ухвалене на боротьбу з наркокартелями і розповсюдження фентанілу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Десятки танків Abrams, які Австралія пообіцяла Україні минулого року, будуть відправлені – АВС
ТОП-НОВИНИ
|НБУ визнав репутацію Порошенка небездоганною через санкції, стверджують його адвокати
|Путін оголосив нове «перемир'я» - від 7 по 11 травня
|Угода про ресурси. Україна і США домовились не враховувати попередню допомогу - Шмигаль
|Трамп поділився враженнями від зустрічі із Зеленським у Ватикані
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Москитні сітки на двері на магнітах
|Чайний інтернет-магазин HOTTEA – магія смаку та затишку у Києві
У РУБРИЦІ
|Литва масово вироблятиме шведські БМП CV90
|Макрон заявив про посилення тиску на Росію у найближчі вісім-десять днів
|Венс заявив про загрозу переростання російсько-української війни в ядерну
|Прем'єр Канади після перемоги його партії: нашим старим стосункам зі США настав кінець
|Індія купує у Франції 26 винищувачів Rafale Marine: вартість угоди – $7,4 млрд
|Трамп не виключив розширення санкцій проти Росії
Бізнес
|Google переносить виробництво смартфонів Pixel з В'єтнаму до Індії через високі тарифи США
|Ілон Маск накладає тіньові бани на блогерів, які критикують його в X — The New York Times
|Xiaomi змушує працівників працювати по 12–15 годин і карають за вихідні — ЗМІ
|У Франції понад 200 ЗМІ позиваються до Meta
|TSMC представила новий техпроцес 1,4-нм
|Bloomberg: конкурент Starlink від Amazon зазнає труднощів із нарощуванням виробництва супутників
|Нова гібридна система Hyundai покращує паливну ефективність на 45%