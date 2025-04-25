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TSMC представила новий техпроцес 1,4-нм
10:11 25.04.2025 |
Тайванська компанія TSMC, провідний світовий виробник контрактних чипів, презентувала на своєму технологічному симпозіумі в Північній Америці свій новий техпроцес A14 з розміром транзистора 1,4 нм. Про це пише SamMobile.
Виробництво чипів за цим техпроцесом заплановано на 2028 рік і вже зараз показники продуктивності перевищують очікувані. Ця технологія забезпечує до 15% приросту продуктивності при тій самій потужності або до 30% зниження енергоспоживання при тій самій швидкості, а також збільшення логічної щільності на 20% порівняно з 2-нм техпроцесом.
Samsung Foundry, яка прагне скоротити розрив із TSMC, наразі стикається з труднощами. Компанія відклала розробку 1,4-нм процесу, зосередившись на вдосконаленні 3-нм та 2-нм технологій. Проблеми з 3-нм техпроцесом GAA призвели до втрати замовлень, що змушує Samsung втрачати значні кошти. Наразі продуктивність її 2-нм процесу становить 30%, що вдвічі поступається показникам TSMC.
TSMC, завдяки стабільності своїх технологій, залишається лідером галузі з часткою ринку 67,1% і продовжує отримувати замовлення від таких компаній, як Apple, Qualcomm, AMD та Intel, зміцнюючи свої позиції.
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