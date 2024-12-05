Saudi Aramco шукає партнерів для проєкту уловлювання вуглецю

Saudi Aramco наближається до будівництва гігантського проєкту з уловлювання й зберігання вуглецю у своєму головному нафтопереробному й хімічному центрі у Джубайлі, на узбережжі Королівської затоки.

Згідно з повідомленням, виробник нафти підписав акціонерну угоду з партнерами Linde Plc і SLB з розробки об'єкта, який має на меті вловлювати й зберігати 9 млн тонн вуглекислого газу на рік до кінця 2027 року. Aramco матиме 60% акцій, а партнери володітимуть по 20% проєкту.

Як пише Bloomberg, Саудівська Аравія прагне підготувати свою промисловість та економіку до енергетичного переходу, працюючи над обмеженням викидів і впроваджуючи проєкти з меншим вмістом вуглецю на своїх хімічних і нафтопереробних заводах (НПЗ). Країна - найбільший у світі експортер сирої нафти й фактичний лідер групи виробників Організації країн-експортерів нафти.

Проєкт Jubail CCS стане ключовим для планів Aramco використовувати велику кількість природного газу з її гігантської розробки Jafurah для виробництва «блакитного» водню й аміаку. Ті види палива, які можна експортувати і використовувати для отримання тепла чи електроенергії, залежать від перетворення природного газу на водень і поглинання викидів вуглецю для відповідності екологічним стандартам.

«CCS відіграє вирішальну роль у просуванні наших амбіцій щодо сталого розвитку й нашого нового енергетичного бізнесу», - сказав у заяві Ашраф Аль Газзаві, виконавчий віцепрезидент Aramco зі стратегії й корпоративного розвитку. Плани компанії з переходу зосереджені на «зменшенні викидів від звичайних джерел енергії й створенні нових енергетичних рішень з меншим вмістом вуглецю».

Aramco спочатку збиратиме викиди вуглецю від трьох заводів природного газу та інших промислових джерел і зберігатиме їх на заводі у Джубайлі. Згодом компанія планує розширити потужності CCS. Представники компанії заявили, що Aramco також планує глобальний бізнес з торгівлі газом і може вирішити експортувати паливо з вітчизняних заводів, якщо її плани з виробництва водню не запрацюють.